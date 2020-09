Publiko di dapat kampante sa pagbaba ng COVID-19 cases: analyst

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko ngayong nagsimula na umanong ma-flatten ang curve o bumaba ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Metro Manila at Calabarzon, ayon sa miyembro ng research group mula sa University of the Philippines (UP).

"'Yong pag-flatten, hindi naman ibig sabihin niya na wala na tayong cases. Marami pa rin. Marami pa rin tayong cases sa Metro Manila," sabi ni UP OCTA Research group fellow Guido David.

Ngayong Lunes, 1,383 ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health, mas kaunti kompara sa 3,000 o 4,000 na naitatala noong mga nagdaang linggo.

Dahil dito, umakyat sa 238,727 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa, kung saan 49,931 ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit.

Ang pagbuti ng ilang indicators ay iniuugnay umano sa modified enhanced community quarantine na ipinatupad sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan, at paghihigpit sa ibang lugar noong nakaraang buwan.

Kahit gumanda na ang mga numero, sinabi ng Department of Health (DOH) na marami pa ring clusters ng sakit na nakikita, na nasa halos 2,000.

"Reminder natin sa mga tao, kailangan natin i-sustain ito. Anytime puwedeng magka-resurgence [ng mga kaso]," ani David.

BAKUNA

Kaliwa't kanan naman ang pakikipagpulong ng DOH sa mga manufacturer ng bakuna.

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, walang balak magsagawa ng clinical trial ng bakuna ang isang kilalang manufacturer.

Ayon naman sa isang Russian official, kung pagbabasehan ang Phase 1 at 2 ng clinical trial ng kanilang bakuna, lumalabas na maganda ang naging epekto nito.

"First of all there were no significant side effects for any of the participants," ani Russian Direct Investment Fund (RDIF) CEO Kirill Dmitriev.

Bukod sa American manufacturer at Gamaleya Institute ng Russia, nakikipag-usap din ang gobyerno sa isang manufacturer mula Australia.

Ang malinaw, sa ngayon, ay bago pumasok ang mga bakuna sa Pilipinas, kailangan muna itong dumaan sa mga ahensiya ng gobyerno para matiyak na magiging ligtas ang mga tuturukan nito.

Tinukoy na ng gobyerno kung sino ang prayoridad sa mga makakasali sa solidarity trial ng bakuna ng World Health Organization.

"Ang mga tatanggap ng bakuna mula sa ilalim ng World Health Organization solidarity trial ay kukunin sa 5 hanggang 10 barangay na may pinakamataas na COVID cases," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

"Gusto natin ma-testing ang efficacy ng vaccine kaya iyon ang ite-test natin sa mga lugar na mataas ang cases ng COVID-19," sabi naman ni Department of Science and Technology Secretary Fortunato dela Peña.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News