Pemberton ginawaran ng pardon, puwede nang lumaya

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Maaari nang lumaya si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, ang sundalong na-convict sa pagpatay kay transpinay Jennifer Laude, matapos siyang gawaran mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon nitong Lunes.

"Binura na po ng Presidente kung ano mang parusa ang dapat pang ipapataw kay Pemberton. Ang hindi po nabura ng Presidente 'yang conviction ni Pemberton. Mamamatay-tao pa rin po siya," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Naunang inulat ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin ang naturang desisyon ni Duterte sa kaniyang Twitter account.

"Cutting matters short over what constitutes time served, and since where he was detained was not in the prisoner’s control—and to do justice—the President has granted an absolute pardon to Pemberton. Here at the Palace," sabi ni Locsin, na kalaunan ay kinumpirma na ni Roque.

Sa absolute pardon, nawawala na ang criminal liability ng convict at bumabalik ang kaniyang civil at political right. Dahil dito ay maaari nang bumalik sa Amerika si Pemberton matapos ang higit 5 taon sa bilangguan.

Oktubre 12, 2014 nang matagpuan ang bangkay ni Laude, na nakasubsob ang ulo sa inidoro, sa loob ng isang motel sa Olongapo City.

Higit 1 taon ang makalipas, noong Disyembre 1, 2015, binasahan ng sakdal si Pemberton: guilty sa homicide at sinintensiyahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong na kalaunan ay ibinababa sa 10 taon.

PAGTATAKSIL

Ayon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), isang pagtataksil sa bayan ang ginawa ni Duterte.

"The absolute pardon, and the context and timing of the same, is a betrayal of national interest and a great injustice for the Laude family," anila.

Sabi naman ni Sen. Kiko Pangilinan, kuwestiyonable ang naging desisyon ni Duterte at tila ba ginamit lang para hindi umano mapansin ng taumbayan ang kapalpakan sa pandemic response.

"This questionable and highly controversial pardon helps to redirect and divert the public's attention away from the incompetent, corrupt and failing COVID-19 campaign," anang senador.