Pagmamatyag ng pulisya sa social media vs quarantine violations, kinuwestiyon

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nagbabala ang isang ahensiya ng pamahalaan nitong Lunes laban sa nilulutong "social media monitoring" ng Philippine National Police para masawata umano ang quarantine violations.

Sabi ni National Privacy Commission (NPC) commissioner Raymund Liboro sa TeleRadyo, dapat ilatag ng pulisya ang prosesong gagawin nila para hindi malabag ang karapatan sa privacy ng mga Pinoy.

"Yung leads or ebidensiyang makukuha sa social media must be legally obtained... Itong ating law enforcers ay kailangan gumamit ng technique na hindi naman nanghihimasok," paliwanag ni Liboro.

Watch more in iWant or TFC.tv

Maaalalang sinabi ng Joint Task Force COVID Shield na magmamatyag sila sa social media para tingnan kung may mga lumalabag sa quarantine protocols, tulad na pagsasagawa ng salo-salo at iba pang pagtitipon. Ang mass gathering ay ipinagbabawal o limitado dahil sa banta ng COVID-19.

Paalala ni Liboro, kapag may naging paglabag ang PNP ay imahe rin nila ang mapapasama sa publiko.

"Aware dapat ang lahat at trained ang law enforcers na gagamit nito para maprotektahan ang karapatan ng mga mamamayan. At the end of the day, kung mawawala din ng tiwala ang mga mamamayan sa kanila, 'yan ay bagay na hindi makakatulong sa ating kapulisan," aniya.

Nauna nang sinabi ni Joint Task Force COVID-19 Shield head Lt. Gen. Guillermo Eleazar na mas tututukan nila ang mga viral posts, pati na ang mga lantad na accounts dahil wala naman daw silang maraming tauhan para sa social media monitoring.

"Yung iba naman po, nagba-viral. Ito po yung openly and publicly posted by the netizen. So, maliwanag po yan na hindi naman po kami makikialam dun sa kanilang ibang mga accounts dahil unang-una, walang kapabilidad ang ating kapulisan."

Binalaan naman ng samahan ng mga abogado ang PNP na 'wag tangkaing mang-hack ng mga accounts.

"Bawal ho i-hack 'yan, na papasukin ng sinuman, kasama ang PNP, para tingnan. So, we have to differentiate kung anong nature ng post," ani Domingo Cayosa, presidente ng Integrated Bar of the Philippines.

Watch more in iWant or TFC.tv