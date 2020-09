Inabandonang kuta ng NPA, nadiskubre ng mga sundalo

Larawan mula sa 23rd Infantry Battalion, Philippine Army

BUENAVISTA, Agusan del Norte - Natunton ng mga sundalo ng 23rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang inabandonang hideout ng New People’s Army noong Sabado sa kagubatan ng Mt. Indocay, Sitio Bulak, Barangay Lower Olave sa bayan ng Buenavista, Agusan del Norte.

May sukat na 300 square meters ang hideout na maaaring tirhan ng 30 tao.

Narekober sa lugar ang isang generator, isang magazine ng AK-47 rifle, dalawang magazine ng M-14 rifle, dalawang magazine ng caliber .45 pistol, 40 rounds ng CTG 5.56mm balls, eight rounds ng CTG caliber .30 balls, isang bolt assembly ng M15E2S rifle, isang barrel ng M15E2S rifle, isang lower receiver ng M15E2S rifle, isang upper at lower hand guard ng M15E2S rifle, isang butt ng M15E2S rifle, isang buffer tube ng M15E2S rifle, isa v butt plate ng M-14 rifle, at isang upper receiver ng caliber .45 pistol.

Natunton ng militar ang nasabing hideout sa tulong ng impormasyon mula sa mga residente sa lugar.

Ayon kay Lt. Col. Julius Cesar C. Paulo, Acting Commander ng 23rd IB, kilala ang Sitio Bulak bilang dating guerrilla base ng New People’s Army.