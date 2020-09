ALAMIN: Mga sakit na maaaring makuha dahil sa paglanghap ng dolomite dust

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Mismong ang Department of Health (DOH) ang nagkumpirma nitong Lunes na may mga negatibong epekto sa kalusugan ang paglanghap sa dinurog na dolomite, na itinatambak ngayon sa Manila Bay.

"Ang dolomite po is a form of a rock na meron pong mga sinasabi sa mga pag-aaral na kapag na-inhale natin ito mga tao, may mga adverse reactions, respiratory mainly," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang virtual briefing.

Sabi ni Vergeire, iba't ibang sakit ang maaaring madampot dahil sa dolomite dust, base na rin sa mga medical journal.

"Ang dolomite dust, pag napunta sa mata, nagkakaroon ng kaunting irritation. You wash is off with water. Pag na-ingest, it can have discomfort sa gastrointestinal system natin and magkakaroon lang ng kaunting pananakit ng tiyan at pagtatae," ani Vergeire.

Nauna nang sinabi sa pag-aaral ng grupong Infrawatch Philippines na nagdudulot ang dolomite dust ng iritasyon sa mata, mga sakit sa baga at maging cancer.

Dinurog na dolomite rock ang ginamit bilang artificial white sand sa Manila Bay, na bahagi ng P389 milyon na beach nourishment project, ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

LEHITIMO

Sa pahayag ng Mines and Geosciences Bureau-Region 7, may permit umano ang mining corporation na nagmimina ng dolomite sa Cebu na nagdala ng mga ito sa Maynila.

Inisyuhan din nila ng permit noong Agosto 26 ang pag-transport ng 3,500 metric tons ng dolomite sa Maynila mula Cebu.

Gayunpaman, ipinatitigil pa rin ng ilang grupo ang pagtambak ng artificial white sand sa Manila Bay.

Sabi ng Oceana Philippines, madaming nilabag na batas ang proyekto dahil sa kawalan ng environmental impact assessment, at hindi rin kinonsulta ang publiko tungkol dito.

Tinawag naman na "insensitive" ni Vice President Leni Robredo ang proyekto.

Pero kumpiyansa ang Palasyo na pinag-aralan ng DENR ang proyekto na isa umanong anti-soil erosion project.

"Ito pong ginawa nila ay tinatawag na beach enhancement , so hindi lang ito pagpapaganda. Itong beach enhancement ay para po maiwasan ang soil erosion at makatulong sa flood control. So while primarily it is a beautification, mayroon din pong ibang dahilan kung bakit po ginawa iyan," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

—Mula sa ulat nina Raphael Bosano at April Rafales, ABS-CBN News