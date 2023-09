Mga suspek sa pagpatay sa barangay chairman sa Taal naaresto: PNP

MAYNILA - Arestado na ang dalawang kasabwat umano sa pamamaril sa isang barangay chairman sa Taal, Batangas, ayon sa isang opisyal ng Philippine National Police ngayong Miyerkoles.

Ayon kay PNP Public Information Office acting chief P/Col. Jean Fajardo, ang mga naaresto ay ang nagtago ng motorsiklo na ginamit ng mismong mga suspek na sangkot sa pamamaril kay Erasmo Hernandez, 59.

"Nakita nila sa CCTV at nasundan nila kung saan nagpunta 'yung motor na sinakyan ng 2 suspects. At nung pagka-scan nila at pagsunod sa mga CCTV footage, nakarating sila sa isang lugar kung saan nakita pumasok 'yung motor at doon nila nakita 'yung motor na mismong sinakyan ng suspect, pati na rin 'yung mga damit at helmet na ginamit ng mga suspects," ani Fajardo.

"Kaya 'yung inabutan nilang mga tao doon ay kanilang kinasuhan for being accomplice. Sila yung nagtago ng motor at mga gamit nung mga suspects," aniya.

May impormasyon na aniya ang mga awtoridad sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspek pero blangko pa sila sa motibo sa pamamaslang.

Ayon kay Police Maj. Fernando Fernando, hepe ng Taal Police, muling tatakbong kapitan ng Barangay Zone 10 ang biktima kaya hindi nila inaalis ang anggulong may kinalaman sa halalan ang pamamaslang.

