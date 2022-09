Mga reaksyon sa bagong Tory Party leadership at incoming UK Prime Minister Truss

LONDON - Matapos manalo sa Conservative Party leadership race, pormal nang umupo ngayong Martes bilang bagong UK prime minister si Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs Mary Elizabeth “Liz” Truss matapos makuha ang basbas ni Queen Elizabeth II sa Scotland.

Ang 47-taong gulang na si Truss ang ikatlong babaeng Prime Minister ng UK, una si Margareth Thatcher at ikalawa si Theresa May.

Photo credit: Tolga Akmen, EPA-EFE/ ABS-CBN News

Pinalitan niya si Boris Johnson bilang pinuno ng partido at tinalo ang kanyang mahigpit na karibal sa PM race na si Rishi Sunak.

Bumaba sa pwesto si Johnson noong Hulyo dahil sa sunod-sunod na pagbibitiw ng miyembro ng kanyang gabinete bunsod ng maraming iskadalong kinasangkutan ni Johnson, isa na rito ang “Partygate” scandal noong kasagsagan ng pandemya.

Mainit ang protesta sa labas ng Queen Elizabeth II Centre habang naghihintay ng pag-anunsyo ng bagong Conservative Party leader.

“We are calling on the government to help farmers and fishing communities transition to a plant-based future and re-wild the land that frees up. If the new Prime Minister doesn’t act on this, we don’t stand the chance against the climate crisis,” sabi ni Joel Scott-Halkes, activist, Animal Rebellion.

Biyernes ng tanghali, September 2, natapos ang botohan sa partido. Lunes ng tanghali, September 5, natapos naman ang walong linggong paghihintay para sa bagong party leader.

Pinataob ng dating Foreign Secretary Liz Truss ang kalabang si Rishi Sunak, ang Chancellor of the Exchequer o ang member of parliament na may hawak ng budget.

Humakot si Truss ng 81,326 votes kontra 60,399 mula sa mga kapartido sa botohan.

Sasagupain ni Truss ang dambuhalang mga problema ng UK, mula sa post-Covid situation, pagtaas ng presyo ng kuryente, gas, petrolyo at pagkain.

Sa kanyang unang talumpati bilang bagong pinuno ng Conservative Party, inulit niya ang kanyang mga pangako noong kampanya.

“I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on energy crisis, dealing with people’s energy bills,” sabi ni Truss.

“We will deliver, we will deliver, we will deliver,” dagdag pa niya.

Kumpiyansya naman ang mga kapartido ni Truss sa kakayahan niya.

“She is very strong, very determined. she will deliver. when she gives a word on something, she delivers. her record has always been, when she said she will do something, she does it,” sabi ni Sir Iain Duncan Smith, Conservative MP.

Dagdag pa ng senior party leader, mas gaganda ang relasyon ng UK at Far East.

“She is very keen on our stronger relationship with the Far East, the Trans-Pacific partnership. Britain is back on those areas now, so you guys can rejoice,” sabi ni Duncan Smith.

Pero para sa ilang Pinoy, sapat na ang 12 taong pamumuno ng Conservative Party sa 10 Downing Street, panahon na raw na ibang partido naman ang mamuno sa bansa.

“Parang gusto namin ng panibago siguro, so para may change naman,” sabi ni Mercy Barcelos, Filipino-British sa UK.

“I think that with a new conservative prime minister again, we might be expecting some of the same results eventhough they’ve said we are going to do better, but that has been promised so many times, and it’s not been followed through it,” sabi ni Kyle Barcelos, Filipino-British sa UK.

Nakuha na rin ni Truss ang basbas ni Queen Elizabeth II na magbuo ng bagong gobyerno sa Balmoral, Scotland.

Nitong Martes, September 6, pormal nang umupo bilang bagong UK Prime Minister at bagong residente ng number 10 Downing street si PM Liz Truss.

(Kasama ang report ni Joefer Tacardon)

