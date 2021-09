Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Higit isa't kalahating taon na ang pandemya at kung bibigyan ng "blanket authority" o pagkakataon na mamuno sa pagtugon dito, sinabi ni Vice President Leni Robredo na wastong paggamit ng pondo ang magiging prayoridad niya.

"Ang una kong gagawin, titingnan how much money do we have now. Itatabi natin 'yon sa kung ano ba 'yung pinakakailangan... Halimbawa isa sa pinakakailangan ngayon, 'yung pag-asikaso sa healthcare workers natin... Talagang kailangan may kumukumpas sa taas," ani Robredo.

Ayon kay Robredo, tila nasa politika at nalilihis ang atensiyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

"The last 2 press conferences were really quite frustrating for us kasi nasa middle tayo ng surge na kailangan all hands on deck, 'yung urgency is really most important now tapos the greater part of the press conference is pinupuna 'yung mga senador, pinupuna ang COA," ani Robredo.

Tingin pa ni Robredo, di alam ni Duterte ang buong sitwasyon sa pandemya.

"Pag pinapakinggan ko at binabasa 'yung transcript, may sense ako na hindi na niya alam lahat ng detalye. Ang tingin ko lang, kulang sa pagtutok sa detalye," sabi niya.

Aniya, imbes na awayin ng Pangulo ang mga senador at depensahan ang mga sangkot sa umano'y overpricing ng medical supplies, dapat harapin nila ang imbestigasyon.

"The President has been sending mixed signals. 'Yung claim niya na corruption is one of the flagship programs niya when he was campaigning," aniya.

Samantala, sinabi muli ni Robredo na bukas siya sa pagtakbo bilang pangulo, pero wala pang pinal na desisyon.

"Hindi ko tinitingnan 'yung sarili ko na savior. I have always kept myself close to the ground. Alam ko na hindi kaya ng best of intentions... Pero kung hindi naman ako, willing ako to support somebody else," ani Robredo.

Kung hindi naman daw siya tatakbo bilang pangulo, may iba pa siyang opsiyon.

"I can run for a local position, I can retire, I can just help the next administration if I don't run for president," sabi ni Robredo.



—Ulat ni Karen Davila, ABS-CBN News