MAYNILA — Pinaiimbestigahan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang posibleng tax fraud umano ng kompanyang Pharmally Pharmaceuticals Corp. na kontrobersiyal ngayon dahil sa pagsungkit sa bilyon-bilyong halaga ng kontrata sa gobyerno na umano'y maanomalya.

Sabi ni Drilon, maraming kapuna-puna sa financial statement ng kompanya kung saan tila hindi ito nagbabayad ng tamang buwis.

May mga report din umano na walang tax clearance mula sa Bureau of Internal Revenue ang Pharmally na importante para makasali sa mga bidding ng gobyerno.



Sabi sa TeleRadyo ni Drilon, hindi exempted sa income tax at VAT ang kompanya lalo't higit P10 bilyon ang halaga ng kontrata nito at malaki rin ang kanilang kinitang nasa P7.4 billion.

Kinuwestiyon din ni Drilon ang pagbili ng Pharmally ng mga face mask at face shield na ibinenta sa gobyerno.

"Puwede na bumili diretso sa manufacturer ang gobyerno, bakit dumaan pa dito sa third party? In fact, just with the same point, during our hearing, may mga nagrereklamo na agent kung bakit hindi sila nakakabenta ng bakuna sa gobyerno. Ang sabi ni vaccine czar Carlito Galvez, ayaw namin makipag-usap sa inyo kasi ahente ka, ang gusto namin kausapin 'yung gumagawa mismo ng bakuna. Kung ganoon pang policy, bakit dito, hindi dumiretso sa manufacturer? Bakit dumaan sa Pharmally Pharmaceuticals?" pagtataka ni Drilon.

Sa Martes itutuloy ng Senado ang pagdinig sa sinasabing mga overpriced na medical supplies na binili ng pamahalaan sa Pharmally.



Tiniyak naman ni Drilon na hindi sila titigil hanggang sa mailabas ang katotohanan.

Maaalalang nauna nang sinabi ni Sen. Risa Hontiveros na pawang mga pugante sa Taiwan ang ilang tao sa likod ng Pharmally.