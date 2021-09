Lumapag na ng Pilipinas ang OFW mula sa Wuhan, China na si Alma “Chai” Roxas noong Miyerkules, September 1, pasado ala-una ng madaling araw. Matatandaang sa Wuhan unang pumutok ang Coronavirus pandemic na kalauna’y tinaguriang COVID-19 ng World Health Organization o WHO. Mahigit pitong taon din ang ginugol ng 44 anyos na si Chai sa China bilang isang Assistant Manager sa trading and commercial business. At ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa pag-uwi mula Wuhan papuntang Pilipinas at hanggang sa kanyang pagsasailalim sa 10-day quarantine bilang gabay sa mga kababayan sa Wuhan na nagbabalak umuwi ng Pilipinas.

(Left) Shanghai Pudong International Airport | (Right) Si Chai Roxas nang lumapag sa NAIA noong September 1, 2021

“I chose 31st of August from Wuhan to Shanghai then to Manila (special flight). It's almost 85,000 pesos one way,” ani Chai.

At tatlong araw bago ang kanyang flight, nagpa-rehistro si Chai online sa balikpinas.ph, ang online platform ng One Stop Shop o OSS para sa Returning Overseas Filipinos o ROFs at sa onehealthpass.com.ph sa ilalim ng Bureau of Quarantine o BOQ.

“You should have a confirmed flight before registering. Also, I prepared all my documents and things that I think might be needed. Iba pa din ang prepared like my Temporary Chinese Card, OFW ID, Philhealth, my working contract, etc...

A day before my flight on the 30th of August I took a medical test for my trip, Nucleic Acid Test or RT-PCR test for COVID-19 as Wuhan government and Airline requirements if you’re an international traveler. Thank God it's negative,” kuwento ni Chai.

Naging maayos din ang pag-a-assist sa kanya paglapag sa Philippine airport.

“Arrived 1st of September. Philippine Coast Guard ang sumalubong sa amin...they guided us where we are going...me...direct na ako sa Immigration...stamped my passport then directly to luggage claiming area then next sa OWWA counter before the exit door...Fill out again for confirmation of my membership...Viola! Binigay na sa akin ang instruction at kung saan ako sasakay ng bus. But before I left, OWWA gave me a pack of food and water for dinner,” sabi ni Chai.

Kasalukuyang sumasailalim si Chai sa 10-day quarantine bilang ROF at nasa ika-6 na araw na siya. Sagot ng OWWA ang lahat ng gastos sa kanyang quarantine pati na ang swab test at pagbibiyahe papunta sa kanyang hometown sa Cavite.

Ibinahagi rin ni Chai ang ilang larawan mula sa kanyang kuwarto sa quarantine hotel sa Makati kung saan siya nananatili.

Mga larawan sa loob ng quarantine room ni Chai sa isang hotel sa Makati

“...basically, it's fine...like an isolated place with a small bed...small window with personal comfort room and sink...the foods from breakfast lunch and dinner are provided but I suggest that more on vegetable not always pork ...chicken, but thankful po...the staff is always there if you need assistance like for me, I ordered...for the foods that I want to eat..and things I needed...and the staff brought it to my room,” sabi ni Chai.

Sabik na si Chai na muling makapiling ang kanyang mga anak at nakatatandang kapatid na babae. Halos magdadalawang taon din kasi siyang hindi nakauwi sa Pilipinas:

“The main reason why I decided na umuwi ng Pilipinas is for my family...to my kids and sister. They need my support since my Dad passed away last year June 2020 and my Mom passed away last August 20, 2021 and my only sister is suffering from anxiety. Right now, mas kailangan niya ang presence ko para gumaling siya.”

(Left) International flight documents ni Chai | (Right) Free meal sa kanyang quarantine

At ninais man niyang mabigyan ng personal na pag-aalaga ang kanyang mga magulang noon ay hindi naman ito naging posible dahil sa kanyang trabaho sa Wuhan, China.

“...ang dami nang nangyari..ang dami ko nang na-miss na sana naalagaan ko pa ang parents ko...in a snap of year, wala na akong parents na isang dahilan ng pagpupursige ko na maibigay ang buhay na hindi nila naranasan. I feel sad and at the same time excited na makakasama ko na ang mga anak ko at ate ko,” pagbabahagi ni Chai.

Gusto na ni Chai manatili sa Pilipinas at dito na lang mag-negosyo:

"Hindi pa po kasi ako makapag-decide, if the business here is good I will stay for good. But If not, I will go back to Wuhan to work again with my kids. But I am praying that everything here will be ok because I want to live and stay here for good."

At mensahe niya sa mga kapwa Pilipinong patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa:

"Sa mga kababayan natin na OFW, first isipin po natin na hindi tayo habambuhay nasa ibang bansa at malakiang kinikita. Hangga't maari magtira, mag-invest, mag-save para sa future natin at sa mga emergency situation.

Para kahit anong oras natin gustuhing umuwi, makakauwi tayo at may masisimulan at lalong hindi magdalawang isip na umuwi...sa situation natin ngayong pandemic, naranasan kong mag-isa for 76 days sa Wuhan at doon ko nakita ang kahalagahan ng pamilya. Mas kailangan tayo ng family natin. Mas kailangan nating sama sama na labanan ang sitwasyon natin ngayon."