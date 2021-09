Metro Manila balik-GCQ simula Setyembre 8; 'localized lockdowns' ipatutupad

Nakapila ang mga commuter sa EDSA Bus Carousel station sa Caloocan City noong Setyembre 2. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Ibababa na sa general community quarantine (GCQ) o ang ikalawa sa pinakamaluwag na lockdown level sa bansa, ang buong Kamaynilaan simula Setyembre 8.

Inanunsiyo ito matapos ang pahayag ng Department of Health na nasa "Alert Level 4" o pinakamataas na alert level ang buong National Capital Region - maliban sa siyudad ng Maynila na nasa "Alert Level 3."

Pero kaakibat ng pagpapatupad ng GCQ, maglalagay ng dagdag na restriction ang mga lokal na pamahalaan, ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque.

"Magkakaroon po ng pilot dito sa Metro Manila at ito po 'yong tinatawag nating localized lockdowns," ani Roque sa isang press briefing.

Nitong Lunes o bukas nakatakdang maglabas ang IATF ng mga panuntunan para sa pilot areas.

Dati nang napagkasunduan ng mga ahensya ng pamahalaan na palitan ang mga quarantine restriction sa mga localized lockdown, na ililimita sa mga gusali o kaya mga lansangan at mga village.

Nitong Linggo ay sinabi rin ng Metro Manila Council na napagpasyahan nilang magpatupad ng "mas simple" na quarantine restrictions, matapos i-anunsiyo ang planong mag-granular lockdown.

Ito anila ay para makarekober ang ekonomiya dahil sa epektong idinulot ng mga malawakang lockdown.

"Imbis na buong NCR ang iyong i-lockdown, ang gagawin natin, lockdown na lang pabutil-butil. Kung saan lamang may inpeksyon. Kunyari, isang bahay lang, dalawang bahay. Ganoon na po ang magiging shift natin ngayon. More of sa LGU na po, hindi na buong Metro Manila," ani MMDA chairman Benhur Abalos, na kasama rin sa Metro Manila Council, sa isang panayam nitong Linggo sa TeleRadyo.

Nagbabala ang ilang eksperto na wala pa silang nakikitang senyales na bababa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan mahigit 20,000 kada araw na ang naitatala sa loob ng tatlong araw.

Bukod sa Metro Manila, naka-GCQ ang mga sumusunod na lugar:

- Baguio City, Kalinga, Abra, Benguet

- Dagupan City

- Santiago City, Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya

- Tarlac

- Occidental Mindoro, Puerto Princesa

- Aklan, Guimaras, Negros Occidental

- Cebu City, Mandaue City

- Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga Del Norte

- Misamis Occidental, Iligan City

- Davao Oriental, Davao Del Sur

- General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato

- Agusan Del Norte, Agusan Del Sur, Dinagat islands, Surigao Del Norte, Surigao Del Sur

- Cotabato City, Lanao Del Sur

Nasa modified enhanced community quarantine (MECQ) naman ang 10 iba pang lugar, habang naka-GCQ with "heightened restrictions" ang 20 na mga lungsod at lalawigan.

Magtatagal hanggang katapusan ng Setyembre ang nabanggit na quarantine restrictions.

-- May mga ulat ni Jamaine Punzalan, ABS-CBN News

