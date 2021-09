Immunocompromised at senior citizens sa SG, tatanggap ng COVID-19 booster shots

SINGAPORE – Sisimulan na ang pagbibigay ng booster COVID-19 shots para sa mga immunocompromised at senior citizens sa Singapore na may edad 60 pataas kabilang na ang mga residente ng aged care facilities ayon sa anunsiyo ng Ministry of Health o MOH. Ang hakbang ay ipatutupad ng MOH ayon na rin sa rekomendasyon ng Expert Committee on COVID-19 Vaccination o EC19V. Bunsod na rin ito ng dumaraming bilang ng dinadapuan sa buong mundo ng mas nakahahawang COVID-19 Delta variant.

Ang mga immunocompromised ay nirerekomendang tumanggap ng ikatlong dose ng COVID-19 vaccine matapos ang dalawang buwan ng pagkakaturok sa kanilang ikalawang dose ng kaparehong Messenger RNA vaccines o mRNA vaccine. Habang ang mga elderly na may edad 60 pataas, kasama na ang mga residente ng aged care facilities, makatatanggap naman ng Pandemic Special Success Route o PSAR mRNA pagkatapos ng anim hanggang siyam na buwan ng kanilang vaccination regimen. Ayon pa sa MOH, ang mga elderly na nakakumpleto na ng bakuna noong Marso ay maaari ng mabakunahan ng booster ngayong buwan ng Setyembre.

Layon ng proyektong ito na mas palakasin pa ang immunity ng vulnerable sectors tulad ng mga immunucompromised at elderly laban sa COVID-19.

Samantala, bilang karagdagang pamamaraan para masugpo ang virus transmission sa bansa, pinaiiral din ng Singapore bilang “new normal” ang regular COVID-19 self-testing ng mga residente, fully vaccinated man, partially at lalo na ang mga hindi pa nababakunahan. Bilang pagsusulong ng programa, bawat household sa bansa nationwide ay tatanggap ng libreng anim na pirasong Antigen Rapid Test o ART test kits na ipamimigay sa loob ng isang buwan, mula August 8 hanggang September 27, 2021. Ayon pa sa MOH, ang mga nakatira sa mga condo ay matatanggap ang free ART test kits sa kanilang letterboxes habang ang may mga landed property ay makatatanggap naman via door-to-door delivery.

Bisitahin ang link kung paano gamitin ang ART test kit at para sa iba pang detalye patungkol sa free distribution.

Mabibili na rin ang COVID-19 antigen rapid test (ART) self-test kits sa mga designated local retail pharmacies sa Singapore ngunit, pinaaalalahanan ang publiko na gumamit lamang ng ARTs na inotorisa ng Health Sciences Authority o HSA. Bisitahin ang link para sa listahan ng anim na ARTs na aprubado ng HSA.