Stranded ang mahigit 200 biyahero sa Matnog Port sa Sorsogon Lunes, matapos suspendehin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe papuntang Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Jolina, ayon sa opisyal ng Philippine Ports Authority.

Bandang ala-1 ng hapon, pinalabas ng pantalan ang mga stranded na pasahero at sasakyan para pansamantalang ilikas sa evacuation center ng pamahalaang lokal, ayon kay Achilles Galindes, acting division manager ng PPA terminal management office sa Matnog.

Ito'y matapos isailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal ang lalawigan.

Kabilang sa mga naantala ang 89 trucks, 22 light cars at 222 na pasahero.

"Hindi rin kasi ligtas ang pantalan 'pag ganitong may sama ng panahon kaya kailangan silang ilikas. Kanina sa meeting with LGU, nag-pledge sila to provide food. Nag-serve rin kami ng snacks kanina," ani Galindes.

Maibabalik lang sa normal ang biyahe sa pantalan kapag inalis na ang tropical cyclone wind signal sa lalawigan maging sa Visayas area. — Ulat ni Karren Canon

MULA SA ARKIBO

