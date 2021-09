Buwan ng Wikang Pambansa, ipinagdiwang sa Bahrain

MANAMA - Isang virtual celebration ang isinagawa noong August 27, 2021 ng Philippine Embassy sa Manama, Sentro Rizal Manama at ng Filipino organization na Wika Toastmasters Club na pinamagatang “Kwentuhan, Balagtasan at Musikahan sa Pasuguan,” bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Photo: Philippine Embassy in Manama, Bahrain

Mismong si Philippine Ambassador to Bahrain Alfonso Ver ang nagbigay ng pambungad na talumpati at sinundan ng video message ni Dr. Arturo Casanova, pangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino at Amor dela Cruz, pangulo ng Wika Toastmasters Club. Ipinakilala ni Dela Cruz ang kanilang club sa mga dumalo at hinimok ang overseas Filipinos sa Baharin na laliman pa ang kaalaman tungkol sa Wikang Pambansa.

Photo: Philippine Embassy in Manama, Bahrain

Layon ng online event na ipakilala ang kulturang Pilipino lalo na sa kabataang Pinoy ng Bahrain. Nagkaroon ng apat na bahagi ang online event, una ang “Kwentuhan” session, isang storytelling presentation na isinagawa ni Melinda Nomananap isang high school teacher at voice artist.

Photo: Philippine Embassy in Manama, Bahrain

Sinundan ito ng “Balagtasan” ng Wika Toastmasters Club. Sa “Musikahan,” kinanta ni Beatriz Erica Advincula, isang elementary school student ng Philippine School Bahrain ang awit na “Kalawakan.” Sa “Talumpati,” nagbigay ng nakatutuwang talumpati si Ricardo Chuidian, Jr., ang kauna-unahang Filipino champion ng Saudi Arabian Toastmasters Annual Conference 2021 (SATAC 2021).

