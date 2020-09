Residential building sa Navotas, isinailalim sa lockdown dahil sa ilang kaso ng COVID-19

MAYNILA - Ipinag-utos ni Navotas City Mayor Toby Tiangco na isailalim sa lockdown ang isang buong residential building sa Bgy. Tanza 2, Navotas City simula ngayong araw ng Linggo.

Ayon sa kaniyang nilagdaang executive order, simula alas sinko ng umaga ngayong araw ay isasailalim sa lockdown ang Building 4 ng Navotas Socialized Housing. Magtatagal ito nang 14 days o hanggang sa Setyembre 19.

Ayon kay Tiangco, 25 residente ng nasabing gusali ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 nitong Agosto, ayon sa tala ng City Health Office. Nitong Setyembre, nadagdagan ito ng dalawa pang kaso mula sa magkahiwalay na bahay.

Dahil dito ay napagdesisyunan na isailalim sa lockdown ang buong building.

Habang nakalockdown, lahat ng residente ng Building 4 ay isasailalim sa swab test. Lahat ng magpopositibo ay dadalhin sa Community Isolation Facility. Bibigyan ng relief packs ang mga miyembro ng kanilang pamilya na maiiwan sa bahay.

Ang mga may trabaho o negosyo (essential worker) na exempted ng IATF ay makakapasok lamang sa trabaho KAPAG:

1. Nagnegatibo na sila sa swab test; at,

2. May dala silang valid company ID o certificate of employment.

Sa pinakahuling tala ng Navotas LGU, 4,473 na ang mga nagpositibo sa COVID-19, kung saan, 432 dito ay mga active cases o kasalukuyan pang ginagamot, habang nasa 126 naman ang mga namatay.

Ang kabuuan ng Metro Manila ay isinailalim sa General Community Quarantine hanggang katapusan ng buwan upang patuloy na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.