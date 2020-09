Police outpost sa Maynila ginawang computer shop pang-online class ng mga estudyante

Inaayos ng isang pulis ang printer sa bagong lunsad na Computer on Wheels project sa Tondo, Maynila. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Sa unang tingin sa labas, aakalain mong police outpust lang ang isang container van na matatagpuan sa may Abad Santos Avenue sa Tondo, Maynila.

Pero kapag pinasok, mistulang internet cafe ang eksena dahil sa mga nakalinyang desk na may mga computer at laptop.

Bahagi ito ng "Computer on Wheels" project ng Manila Police District Station 7, katuwang ang ilang partners.

Ayon kay Lt. Col. Harry Lorenzo, hepe ng police station, layunin ng proyekto na may magamit na computer o laptop ang mga estudyante sa kanilang lugar para sa online classes sa darating na pasukan, lalo at karamihan sa mga ito ay walang pambili ng sariling gadgets.

"Sa darating na pasukan, maraming kababayan, lalo na mga estudyante, ang walang access sa computer o 'di makabili ng gadgets. Naisip namin itong paraan para makatulong," ani Lorenzo.

May printer rin sa outpost, na maaari umanong gamitin ng mga guro sa komunidad para makapag-print ng learning modules.

Donasyon ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. ang 5 laptop, 3 desktop computer, at mga printer sa naturang pasilidad.

Maliit lang ang pasilidad pero tiniyak ng pulisya na sinusunod doon ang health protocol, tulad ng paglalagay ng barrier sa pagitan ng mga computer, pagkakaroon ng alcohol, at pag-temperature check sa mga gagagmit ng gadgets.

Plano ng pulis na gawing "Computer on Wheels" din ang iba pang police outpost sa lugar.