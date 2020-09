DOH tuloy sa pakikipag-usap sa COVID-19 vaccine developers

MAYNILA - Sunod-sunod ang pakikipag-usap ng gobyerno sa mga developer ng bakuna laban sa coronavirus disease (COVID-19).

Bagaman wala pang nagsisimulang clinical trials ng bakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas, sinabi ng Department of Health na tuloy ang pakikipagpulong nila sa mga kompanyang nagde-develop nito.

"We have a meeting with Pfizer," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, na tinutukoy ang isa sa mga kompanya.

Bukod sa Pfizer, nakikipag-usap din ang gobyerno sa mga gumagawa ng bakuna mula Russia at China.

Ang bakuna ng Pfizer ang isa sa 3 bakuna na pinag-aaralan ngayon sa United States.

Tinawag itong "winner" ni US President Donald Trump matapos mapagkasunduan na bibigyan ng 100 milyong dose ng bakuna ang Amerika kung mapatutunayang epektibo ito.

Kaka-anunsiyo lang din ng Amerika na dapat maghanda na ang kanilang bansa para sa pamamahagi ng COVID-19 vaccine simula Nobyembre 1. Kasama na dito ang paninigurado na mabilis makakakuha ng building permit para sa mga distribution site.

Samantala, sinabi ng DOH na aabutin pa ng ilang buwan ang clinical trials para sa Avigan—na hindi pa nagsisimula—at virgin coconut oil (VCO).

Mga dokumento na lang ang kulang para sa pag-aaral ng anti-flu drug na Avigan mula Japan.

"We target to start this September. We are just now waiting for pending documents for processing," ani Vergeire.

Patuloy naman ang usad ng clinical trials para sa VCO.

"Twelve months ang period nitong clinical trial sa PGH (Philippine General Hospital) na VCO. Ito 'yong titingnan 'yong safety and efficacy of virgin coconut oil as an adjunctive therapy for COVID-19," ani Vergeire.

Mauunang matapos ang community-arm ng nasabing clinical trial na ginagawa ngayon sa Sta. Rosa, Laguna, kung saan tinitingnan kung puwedeng supplement para sa suspect at probable COVID-19 cases ang VCO.

Umabot na sa 237,365 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, base sa tala ngayong Linggo ng DOH.

Sa Canada naman, upang maiwasan ang lalong pagkalat ng COVID-19, nagpayo ang kanilang chief public health officer na dapat iwasan ang face-to-face contact ng mga mag-asawa at kung magtatalik ay dapat magsuot muna ng face mask.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News