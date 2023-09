Arestado ang isang pulis at ang kapatid nito na nagpanggap na pulis makaraang mangikil ng pera sa isang babaeng Chinese sa isang hotel sa Pasay nitong Lunes ng madaling araw.

Base sa ulat ng Pasay City Police Station, dumulog sa kanilang tanggapan ang isang Malaysian national na kaibigan ng biktima tungkol sa pagkakadakip dito ng dalawang lalaki na unang nagpakilalang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Pasay dahil umano sa kasong human trafficking.

Nakatanggap ng text message ang Malaysian national mula sa biktima na nanghihingi ng kalahating milyon ang mga suspek kapalit ng paglaya ng kaibigan.

Agad rumesponde ang mga pulis kung saan naabutan ang isa sa mga suspek na nakaupo sa lobby ng hotel.

“Nagpakilala na DSOU naman siya so tinanong ng ating mga opisyal ‘yung kanyang Chief kung merong operations na ginagawa ang DSOU dito sa Pasay pero ang tugon ay wala kaya lalo na silang nagduda,” ayon kay PCol. Froilan Uy, hepe ng Pasay City Police Station.

“So inakyat nila ‘yung 4th floor, nakita nila ‘yung babaeng Chinese na nakaposas kaya inaresto na nila itong suspek natin kasama ‘yung kanyang kapatid,” dagdag ni Uy.

Nakumpirma na ang isang suspek ay miyembro ng District Special Operations Unit (DSOU) ng Southern Police District na may ranggong Police Staff Sergeant habang kapatid naman niya ang kasabwat na nakasuot ng camouflage shirt.

“Ang aming assessment kaya siya nandun sa ground floor ng hotel, hinihintay na niya ‘yung ipapadalang pera, eventually para mapakawalan itong babae na nasa itaas ng hotel,” sabi ni Uy.

Nakumpiska sa kanila ang isang baril, mga I.D., P14,000, at tatlong cellular phone. May pekeng I.D. rin na nakuha mula sa naarestong pulis na gumagamit ng ibang pangalan.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspek na mahaharap sa mga reklamong illegal detention, robbery extortion, paglabag sa Comprehensive Law of Firearms and Ammunition, Falsification of Public Document, at illegal use of PNP Uniform.

“Alam naman natin na ang pagiging pulis ay isang noble profession. Serbisyo ang dapat nating gawin, hindi perwisyo,” giit ni Uy.

Inihahanda na rin ang reklamong administratibo laban sa suspek na pulis.