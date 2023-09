Mga senador pumalag sa 'di pa rin masawatang text scams

MAYNILA -- Halos mag-iisang taon na nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang SIM Registration Act, pero talamak pa rin ang text scams, reklamo ng mga senador nitong Martes.

Ito ang dahilan kaya nagpatawag ng imbestigasyon ukol dito ang Senate Committee on Public Services sa pangunguna ni Sen. Grace Poe.

Mismong mga senador na dumalo sa pagdinig gaya ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Majority leader Joel Villanueva, ikinuwento na sila ay pinadalhan ng mga text scam.

Katunayan ay naghain ng reklamo si Villanueva pero hanggang ngayon ay wala pa anyang nangyayari sa kanyang reklamo.

Sabi ni Villanueva, nang ipasa ang batas, may probisyon para sa user-friendly reporting.

Giit din ni Poe, dapat magkaroon ang mga telco ng dedicated hotline para sa mga reklamo.

Nakukulangan din ang mg senador sa registration process ng mga telco.

Sa kabuuan, sabi ng National Telecommunications Commission, nasa 118,908,469 na ang registered SIMs.

Pero sabi ng NTC, may mga nagrehistro na gumamit ng pekeng ID.

Sa ngayon umabot na sa 45,697 ang mga text scam complaints na natanggap ng NTC.

POGO

Sa pagdinig, inungkat din ng mga senador ang mga narecover na SIM cards sa mga POGO raid sa Las Piñas na umabot sa 80,000.

Sabi ni NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lotoc, ginagawa na ring negosyo ang SIM registration.

May mga POGO hub anya na bumibili ng mga registered SIM at ito ang kanilang ginagamit sa scam operations.

"Yung mga registered SIM card rampant yung selling sa Facebook... May mga huli kami nagbebenta siya ng SIM cards and then may kita siya don na P40 to P50 per SIM card. Kung mahirap nga ang buhay mo definitely kakagatin po nila yun," aniya.

Kaya giit ni Poe, dapat kasuhan ang mga nagbebenta at ayusin ang implementing rules and regulation ng SIM Registration Act.

