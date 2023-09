Halos lahat ng donated bivalent vaccines naiturok na: DOH

MAYNILA -- Masayang ibinalita ng Department of Health (DOH) na paubos na ang donasyong bivalent COVID-19 vaccines galing sa Lithuania.

Ayon kay DOH spokesperson Eric Tayag, nasa 359,318 o 92.37 percent na ng higit 390,000 bivalent vaccines ang naiturok na.

Ayon kay Tayag, natupad ang utos ni DOH Secretary Ted Herbosa sa mga regional offices na ubusin ang stock ng bivalent vaccine.

Dahilan din anya ng mabilis na pagkaubos nito ay ang pasyang gamitin na rin ito bilang una at ikalawang booster bukod sa third booster at pagsama sa immunocompromised sa target population, bukod sa frontliners at senior citizens.

Hindi pa kasama ang general population sa maaaring bigyan ng bivalent vaccine sa bansa.

Wala pang eksaktong detalye kung kailan matatanggap ang donasyong bivalent vaccine mula sa COVAX facility na inaasahang darating bago matapos taon o unang buwan ng 2024.

Samantala, ayon kay Tayag, isang rehiyon na lang ang mayroong natitirang monovalent vaccine batay sa inventory ng DOH: ang Calabarzon.

Nasa kulang 200,000 na lamang ang bilang ng natitirang monovalent vaccine noong nakaraang tatlong linggo dito.

Wala pang pasya ang pamahalaan na bumili ng bakuna sa ngayon, ani Tayag.

