Barangay chairman sa Taal, patay sa pamamaril

MAYNILA — Dead on arrival sa Lemery Doctors Hospital ang barangay chairman ng Barangay Zone 10 sa Taal, Batangas matapos pagbabarilin ng dalawang lalaki na naka-motorsiklo Martes ng umaga.

Nakilala ang biktima na si Erasmo Hernandez, 59 anyos, na mas kilalang si Kap Resty.

Sa imbestigasyon ng Taal Police, nakaupo ang biktima malapit sa harap ng barangay hall bandang 7:22 ng umaga nang biglang dumating ang isang motorsiklo lulan ang dalawang lalaking naka-helmet.

Pinagbabaril kaagad nila ang biktima gamit ang cal. 45.

Hindi nakunan ang aktwal na pamamaril sa biktima dahil sira ang CCTV sa harap ng barangay hall pero nahagip ng ibang CCTV camera ang mga lalaki habang papatakas patungo sa direksyon ng bayan ng Sta. Teresita.

Ayon kay Police Maj. Fernando Fernando, hepe ng Taal Police, muling tatakbong kapitan ng barangay ang biktima kaya hindi nila inaalis ang anggulong may kinalaman sa halalan ang pamamaslang.

"Wala naman po siyang threat sa ngayong election na ito at siya naman po ay maayos na kapitan. May isang kalaban po siya, pero halos kamag-anak na rin po niya. First councilor po na nag-file din po sa pagka-kapitan,” sabi ni Police Maj. Fernando.

"Hindi po natin inaalis yung anggulo ng eleksyon pero may ilan din po kami detalye na nakukuha na personal po so ito po yung aming pinagtitibay,“ dagdag pa ng pulis.

May mga testigo na rin ang Taal Police na nakuhanan na ng inisyal na salaysay.

Bumuo na rin ang Batangas PNP ng Erasmo Hernandez Task Force na tututok sa imbestigasyon sa pamamaslang.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

