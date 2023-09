2 pang reklamo isinampa laban sa ilang pulis-Quezon City

MAYNILA - Ilang pulis-Quezon City pa ang inireklamo ni Atty. Raymond Fortun kaugnay ng nangyaring insidente ng road rage sa Welcome Rotonda noong Agosto.

Bukod sa naunang isinampang reklamo ng bike advocate na si Fortun sa Quezon City People's Law Enforcemen Board laban sa traffic sector sa Kamuning kaugnay sa kaso ng dating police na si Wilfredo Gonzales at siklista, may dalawa pang sangay ng Quezon City Police ang sinampahan ng reklamo ni Fortun.

Ayon kay Atty. Ralph Calinisan, hepe ng PLEB, lumalabas na tatlong sangay ng QCPD ang rumisponde sa nangyaring road rage noong Agosto 8.

Una umanong rumesponde ang police mobile mula sa Galas Police at Kamuning. Matapos ito, dinala sila sa traffic sector police saka dinala sa Galas Police.

"Mga kaso na na-file ni Atty. Fortun relatively the same: oppression, irregularities in the performance of duties at incompetence dahil sa 'di pag-responde ng first responders sa scene, doon sa investigators ng Kamuning na pinasa pa sa Galas na hindi nag-sampa ng karampatang kaso ng grave threat o slander by deeds," ani Calinisan.

Sinampahan na rin ng kaso ang mga pulis mula sa Galas Police, na wala ring isinampang kaso laban kay Gonzales.

"Nagfile na siya sa first responders at imbestigador sa Galas. So kumpleto na ang cast of characters. May 3 sets of policemen, una first responder, mobile na galing Galas at galing Kamuning. Pumunta sa second set of policemen sa Kamuning kung saan inimbistigahan ang traffic. Third set of policemen yung imbestigador sa Galas Police kung saan nag-usap sina Gonzales at siklista, allegedly may sinasabing may nangyaring kahindik-hindik," dagdag pa ni Calinisan.

Ayon pa kay Calinisan, kabilang sa kine-kwestiyon nila kung nasunod ba ang mga basic o manual of operations ng Philippine National Police.

"May manual of operation ang PNP. Clear doon kung ano ang dapat nilang ginawa, kung ginawa ba ang manual. Yung mga rumisponde ginawa ba ang nasa manual," aniya.

Kabilang pa sa hinahanap na ebidensya ng PLEB ay ang CCTV sa mismong investigation room ng Galas Police Station.

"Hawak na namin ilang CCTV dito, pero kapansin pansin na walang CCTV sa mismong investigation room. May nakikita kami sa lobby pero wala kaming nakikita ng CCTV kung saan nangyari yung investigation. Siguro may CCTV doon bilang isang police station. Dapat mapanood ng sambayanan kung anong nangyari doon," ani Calinisan.

Inaasahang magkakaroon na ng hearing sa QC PLEB sa susunod na linggo at ang ang resolusyon ng QC PLEB ay maaaring lumabas sa loob ng isang buwan.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC