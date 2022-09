Walang kakulangan sa suplay ng tamban: BFAR

MAYNILA -- Sapat ang suplay ng tamban sa bansa, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

Kasunod ito ng pahayag ng Canned Sardines Association of the Philippines (CSAP) na may kakulangan sa suplay ng tamban na ginagamit sa pagproseso ng sardinas.

Sinabi ni CSAP Executive Director Francisco Buencamino na posibleng tumaas ang presyo ng sardinas kung kukulangin ng suplay.

Kumpara noong Enero, may ilang brand ng sardinas na ang nagtaas ng presyo na naglalaro sa 10 sentimos hanggang dalawang piso dahil sa pagtaas ng presyo ng raw materials noong mga nakaraang buwan.

Pero ayon sa BFAR, may sapat na suplay ng tamban sa bansa kaya wala silang nakikitang dahilan para itaas ang presyo ng sardinas.

Sa datos ng BFAR at Philippine Statistics Authority, nasa 222.58 percent ang sufficiency level ng ng tamban noong unang quarter ng taon, habang pumalo sa 409.06 percent ang sufficiency level noong ikalawang quarter ng 2022.

“Sa ngayon po kasi ayon sa official data ng ating pamahalaan, walang nakikitang kakulangan. Sufficient ang suplay ng tamban,” ayon kay Nazario Briguera, chief ng Information and Fisherfolk Coordination Unit ng BFAR.

Sinabi rin ng BFAR na may sapat na suplay ng tamban mula sa mga unang buwan ng taon para sa advance processing ng manufacturers para mapunan ang demand sa sardinas sa closed fishing season ng tamban mula Disyembre hanggang Marso.

Ayon sa CSAP, mas malapit sa pampang kadalasang makakukuha ng mga isdang tamban.

Sa ilalim ng Amended Fisheries Code, maaaring mangisda ang small and medium commercial fishing vessels 10.1 kilometers mula sa pampang kung may ordinansa ang munisipalidad na sakop nito.