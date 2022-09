Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Sabik nang makabalik sa entablado ang ilang Pinoy singers at performers sa Hong Kong na matagal natigil dahil sa pandemya. Pero sa pagluluwag ng COVID-19 restrictions sa syudad, handa na at taas noo nilang ibabahagi ang galing ng Pinoy.

Mula pa pagkabata pinaghusay na ni Crisel Consunji ang pag-awit at pagtatanghal. Kaya ‘di na kataka-takang hanggang sa Hong Kong, tumatanggap siya ng papuri at pagkilala. Isa siyang musical theatre singer at actress at labis ang excitement niya sa nakatakda niyang pagtungtong muli sa entablado. Bukod sa kanyang talento, bitbit din niya ang karangalang ipakita sa madla ang galing ngPpilipino.

“I think it’s great na lahat ng kababayaan natin nabibigyan ng oportunidad na mag-perform and to really excel and to show their talent in many different avenues. Kumbaga mayroon tayong choices dito sa HK mag-theatre, mag-film...ang daming nagagawa ng Filipino talent dito and we are really celebrating it and we are really proud,” sabi ni Crisel.

Para sa kapwa performer ni Crisel na si Roy Rolloda na isa namang singer, may kakaibang ligaya ang makapagtanghal at maibahagi ang sariling talento.

“It’s always fun on stage. If that’s something that you’re passionate about, mayroon talagang bugso ng dugo ng dibdib mag-perform on stage. Kailangan gawin mo lalo’t na binigyan ka ng Panginoon at to be able to inspire other people...ang importante sa mga performer like us maka-inspire kami ng mga tao,” kwento naman ni Roy.

Inspirasyon din ang nais ibahagi ng mang-aawit na si Cecile Lacsamana. Naniniwala siyang lahat ay may kakayahang matupad ang mga pangarap sa tamang panahon.

“Basta pangarap n’yo, i-take n’yo lang. Maganda ang ganon eh basta i-take n’yo lang ang chance. ‘Wag n’yo balewalain...doon lang pala ang dream natin doon tayo magiging successful. Just dream,” ani Cecile.

Para sa jazz singer na si Ela D Lo na mahigit tatlong dekada nang nagtatanghal sa Hong Kong, ‘di maikakailang hinahangaan ng ibang lahi ang talento ng mga Pilipino.

“As we all know the musicians in Hong Kong, the majority are Filipinos. All over the world, we are known for our talents. And at the moment since we have restrictions here in Hong Kong, a lot of musicians still don’t have work. For a long time and hopefully, my message to everyone is don’t lose hope,” pahayag ni Ela.

Unti-unti na ngang nakababalik sa pagtatanghal ang mga kababayan natin ngayong bahagya nang nagluluwag ang COVID-19 restrictions sa Hong Kong.

Sa patuloy na pagsisikap at pagtitiyaga kasama ng pagpapabuti pa ng angking talento, patuloy ring magbabahagi ng galing at kasiyahan ang mga Pinoy.

