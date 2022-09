Nagkaroon ba ng data breach ang TikTok?

Tiniyak ng TikTok na ligtas ang impormasyon ng kanilang mga user matapos ang umano'y malawakang data leak mula sa sikat na social media app.

Sa pahayag na inilabas ng Tiktok, una umano nilang pinahahalagahan ang privacy at seguridad ng data ng kanilang mga user.

"TikTok prioritizes the privacy and security of our users’ data. Our security team investigated these claims and found no evidence of a security breach," ayon sa ipinadalang pahayag ng TikTok sa ABS-CBN News.

Reaskyon ito ng TikTok sa social media post ng independent cyber security research team na Beehive na nagkaroon umano ng data leak o pagkalat ng impormasyon kaya pinayuhan ang TikTok users na agad magpalit ng kanilang mga password at paganahin ang 2-factor authentication.

"This is your forewarning. #TikTok has reportedly suffered a #data #breach, and if true there may be fallout from it in the coming days. We recommend you change your TikTok #password and enable Two-Factor Authentication, if you have not done so already," ayon sa post ng Beehive.

Nakapag-download umano ang isa pang cyber security group na Against the West na may Twitter handle na @aggresivecurl ng 790GB ng data mula sa mahigit dalawang bilyong user entries na siya nilang ginamit upang kumpirmahin ang data leak.

"Pakatapos ng isang oras, kinumpirma nila na mayroon ngang data leak ang TikTok. Sigurado sila may data leak pero hindi nila sinasabi na mayroong data breach o napasok ang TikTok kasi puwedeng mangyari ito, ang mga information na ito, galing sa mga partner na kumpanya nila," ayon sa technology editor na si Art Samaniego.

Ayon kay Samaniego, publicly available o maaaring makuha ninuman ang ilan sa mga nag-leak na impormasyon.

"Nag-leak sila ng konti o iilang information, nung tiningnan ko, mga publicly available naman yung mga laman," aniya.

Pinayuhan din ni Samaniego ang social media users na gumamit ng 2-factor authentication na makikisa sa security settings ng mga ginagamit na social media app.

"Ang 2-factor authentication, sinisigurado niya na tayo talaga iyon, at kailangan natin na mag input pa ng isang data, puwedeng galing sa telepono, sa app o puwedeng galing sa SMS message," aniya.

