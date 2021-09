Pagbabakuna sa Ramon Magsaysay Highschool in Manila ng ika-2 dose ng Moderna noong Setyembre 4. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Wala pa ring nakikitang senyales ng paghupa ng surge ng COVID-19 cases ang OCTA Research sa darating na linggo.

Ayon sa kanila, lumalabas na sa kanilang trajectory na posibleng maabot ang 25,000 na mga bagong kaso sa susunod na linggo at tinatayang aabot sa 30,000 sa katapusan ng Setyembre.

“Ang problema is mabagal din ‘yung… Medyo bumabagal din ‘yung pagtaas ng kaso, [pero] mas tumatagal ‘yung surge natin ngayon kaysa noong nakaraan na surge noong Abril," ani OCTA Research Fellow Guido David.

Naniniwala ang grupo na bababa ang mga akso sa Metro Manila sa ikalawa o ikatlong linggo ng Setyembre dahil sa pagbaba ng reproduction number o bilang ng mga nahahawa.

Pero anila, kailangan magtulungan para mangyari ito.

Sa datos na sinuri ng ABS-CBN Data Analytics sa nakalipas na linggo, umaabot sa 18,000 ang mga average na bagong kaso kada araw, o katumbas ng halos full-house na Mall of Asia Arena ang mga nagpopositibo araw-araw.

Nangunguna pa rin sa top areas ang Metro Manila at Calabarzon na may higit 4,000 kaso, at Central Luzon na may higit 2,000.

Sa buong bansa, nasa 74 porsiyento ang paggamit ng kama sa ICU, habang 73 porsiyento sa NCR.

Pero ayon sa OCTA, hindi tugma ang nangyayari sa mga ospital sa ulat ng DOH.

“Doon sa data nila, nakalagay okay pa ‘yung kalagayan, hindi pa ganoon kataas ‘yung occupancy. Pero ‘yung mga naririnig rin namin sa mga doctors na kakilala namin at sa mga kasamahan namin sa OCTA… punuan na ‘yung mga hospitals, matagal ‘yung waiting time – mga three to four days," ani David.

Una nang nabanggit ng DOH na nakikipag-ugnayan sila sa mga ospital para mas maging tugma ang kanilang datos.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

