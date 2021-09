Nasunog Linggo ng madaling araw ang opisina ng National Archives of the Philippines sa Maynila. Hindi pa tukoy ano ang nadamay na mga dokumento. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Nasunog ang bahagi ng National Archives of the Philippines sa Maynila madaling araw ng Linggo.

Nasa P800,000 ang inisyal na pinsala ng sunog pero sa ngayon ay hindi pa tukoy kung anong mga dokumento ang natupok.

Opisina ng National Archives of the Philippines sa Maynila, nasunog nitong Linggo ng madaling-araw. Hindi pa tukoy kung ano ang mga nadamay na dokumento | via @jekkipascual



Pasado ala-1 ng madaling araw sumiklab ang sunog sa ika-6 na palapag ng PPL Building sa UN Avenue. Nagsimula umano ito sa Chief Administrative Office ng ahensya.

May mga opisina ang National Archives of the Philippines sa ika-1 at ika-6 na palapag ng gusali.

Dahil nasa mataas na bahagi ng building ang apoy, kinailangang gumamit ng platform aerial ladder.

Naapula rin ang sunog makalipas ang dalawang oras, ayon sa BFP.

Binasag ng mga bombero ang bintana para makalabas ang usok at makapasok din sila sa gusali.

Walang nasaktan sa insidente.

Inaalam pa ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog dahil wala umanong tao sa opisina nang mangyari ito.

Ang National Archives ay taga-tago at tagapangasiwa ng mga dokumento ng iba't ibang ahensiya sa bansa kabilang na ang historical records.

Wala pang pahayag ang National Archives of the Philippines, na magsisimula sana ang virtual seminar ukol sa records counter disaster preparedness nitong Lunes.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

