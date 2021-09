MAYNILA - Dalawang linggo sinubukang labanan ni Stephen Castillo ang lungkot matapos sandaling mawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

Nahirapan din aniya siya sa pagpirmi sa bahay dahil sa mga lockdown na ipinatupad ng gobyerno.

"Lagi ako nagwo-worry, tapos wala akong appetite, parang 16 hrs lang sleep ko the whole week, di ako makatulog," ani Castillo.

Hanggang sa magpasya na siya na humingi ng tulong sa kaniyang pamilya.

"Nagpa-online consultation nako, sobrang nakatulong talaga... They gave prescription medicine," ani Castillo.

Ayon sa psychiatrist na si Dr. Ma. Bernadette Arcena, normal sa panahon ng krisis na makaranas ng pagkabalisa o lungkot lalo't dahil sa matinding pagbabagong idinulot ng pandemya sa buhay ng tao.

Mahalaga rin aniya ang acceptance o tanggapin na ang sitwasyon ay hindi na gaya ng dati, at may mga bagay na hindi muna talaga magagawa sa ngayon.

"Ang problema ngayon wala pang solusyon para ma-wipe out yung pandemic, gumagawa naman ang paraan ang gobyerno, pero ang mental capacity natin to adjust, more than a year na tayo to adjust, may mga tao kasi na hindi naman lumalabas so okay sa kanila," ani Arcena.

Dagdag niya, hindi dapat matakot o mahiya na kumonsulta sa eksperto kapag tumagal na ng dalawang linggo ang nararamdaman gaya ng labis na lungkot, walang ganang kumain, hindi makatulog, kabado, at masama lagi ang naiisip.

Nakakatulong din aniya na bawasan ang screen time sa social media at sa panonood at pagbabasa ng mga negatibong balita.

"Mag-family bonding kayo with your kids make situations to make it enjoyable to the family. Mag-exercise ka. Try to declutter your house and your mind. If we feel we are alone thats when depression will set in, and you will want to die, kaya importante na kapit lang pag feel niyo may kamaganak na nassad, tulungan niyo na agad, it has to be stopped right away," ani Arcena.

Para sa mga nangangailangan ng tulong o makakausap, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health Crisis hotline.

NCMH crisis hotline:

0917 899-USAP (8727)

0966-351-451

0908-639-2672

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News