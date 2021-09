Pagpapatupad ng "extreme localized community quarantine" sa Brgy. Tunasan sa Muntinlupa City

MAYNILA - Planong magpatupad ng mga alkalde ng Metro Manila ng anila'y "mas simpleng" quarantine status para matulungang makarekober ang ekonomiyang naapektuhan ng mga mahihigpit na lockdown level.

Ayon kay MMDA chairman Benhur Abalos, na kasapi rin ng Metro Manila Council, ikinakasa na ito ng technical working group ng IATF para solusyonan ang isinusulong na mga maluluwag na polisiya.

Pero sa ngayon ay tumanggi pa siyang ibigay ang kabuuang detalye.

"Imbis na buong NCR ang iyong i-lockdown, ang gagawin natin, lockdown na lang pabutil-butil. Kung saan lamang may inpeksyon. Kunyari, isang bahay lang, dalawang bahay. Ganoon na po ang magiging shift natin ngayon. More of sa LGU na po, hindi na buong Metro Manila," ani Abalos.

Tututukan aniya ang tatlong apektadong sektor tuwing may lockdown.

Kabilang dito ang close spaces tulad ng mga restoran, meeting, at convention.

Kasama rin ang mga matataong lugar gaya ng simbahan, at closed contacts tulad ng barber shop.

Inaayos na rin ito ng IATF at posibleng ipatupad sa Metro Manila.

"Ang mga mayors, open sa very flexible policies. Bakit? Because we have a problem, a variant that is very complicated. Nag-iiba ng anyo ang kalaban. So kinakailangan maging flexible sa polisiya mo, otherwise apektado ekonomiya natin," ani Abalos.

Giit ni Bise Presidente Leni Robredo, dapat sabayan ito ng pagpapalakas ng testing at contact tracing.

“Kahit kasi tayo mag-granular lockdown nang mag-granular lockdown, kung 'yung pinaka-basic 'di naman natin ginagawa, wala rin itong epekto. Patuloy na tataas pa rin ang kaso, whether malawakan na lockdown o granular," aniya sa isang radio interview.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News