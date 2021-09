MAYNILA - Nakatutok si "Arnold" - hindi niya tunay na pangalan, sa kaniyang anak na mag-Grade 4.

Aminado siyang hirap ang kaniyang anak lalo na sa science subject.

"Pagbasa, ok naman po, kailangan lang i-explain, itransfer sa tagalog para maintindihan," ani Arnold.

Pero hindi lang anak ni Arnold ang nagkaka-problema sa siyensiya.

Sa resulta ng UP College of Mass Communication Foundation at ng Department of Science and Technology Science Education Institute na isasangawa sa 1,200 estudyante sa Grane 3 hanggang Grade 6 sa mga public at private school, lumalabas na mababaw ang pagkakaintindi ng mga mag-aaral.

Ito ay kahit lumalabas din sa pag-aaral na mahilig ang mga estudyante sa subject, at lagpas sa kalahati sa kanila ang naniniwalang kapaki-pakinabang ang siyensiya sa buhay.

May ilang nakikitang dahilan si Dr. Lourdes Portus, Executive Director ng Philippine Social Science Council ng UP Mass Communication.

"This is aggravated by a poor command of the English language. accordingly, science is written in English so the students need the time to learn the language while learning the science concepts. This leaves shallow understanding of science," ani Portus.

Sabi naman ng retired professor na si Dr. Aleli Quirante: "“While most of them recalled terms that are taught inside the classroom, they did not know how to characterize, explain and even relate this with one another."

Minsan, sa pagtuturo rin ang problema na umano'y nagiging masyadong "teacher-centric" o teacher lang ang nagbibigay ng impormasyon at nagiging limitado ang partisipasyon ng estudyante.

Madalas, kulang din sa budget ang mga paaralan kaya hindi mabili ang mga materyales na dapat para epektibong maituro ang siyensiya.

Para sa DOST, importante ang pag-aaral kung paano pa mahihikayat ang mga kabataan na mahiligan at magkaroon ng career sa siyensiya.

"It is interesting to get a benchmark as to how students perceive STeM as a realistic and worthwhile path to take. From here, we can make use of the data in improving our ongoing programs and develop more strategies that will fill the gaps that may exist," ani DOST Sec. Fortunato Dela Pena.

Nagsagawa na rin sila ng mga programa para mas maging interesado ang mga estudyante sa Science Technology Engineering at Mathematics strand.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News