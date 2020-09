Transport group: Payagan ang biyahe ng jeep sa mga rutang may 'napakaraming tao'

MAYNILA - Umapela ang isang transport group na payagang bumiyahe ang mga jeepney sa mga rutang marami ang sineserbisyuhan ngayong nagpapatuloy pa ang panlilimos ng ilang tsuper habang may coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Sa "Laging Handa" press briefing nitong Sabado, nanawagan si Orlando Marquez, national president ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas (LTOP), sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na payagang pumasada ang mga jeepney sa ilang ruta na may "napakaraming tao."

Tiniyak din ng kanilang hanay na sumusunod sila sa health protocols.

"'Yung mga ruta ng biyaheng Cubao hanggang Antipolo, Pasig hanggang Quiapo, Alabang-Zapote-Baclaran na napakaraming tao gaya rin ng Guadalupe hanggang FTI. Libo-libo po ang tao na lumalabas na ho ngayon," ani Marquez.

Dagdag niya, dapat ding payagang bumiyahe ang mga jeep na pumapasada sa Metro Manila mula probinsiya lalo na't marami ang mga trabahador na tumatawid pa galing sa kani-kanilang mga siyudad para makapaghanapbuhay.



Iginiit din ni Marquez na kailangan nang bumiyahe ang mga jeep lalo na't wala pa sa 20 porsiyento sa kanila ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng coronavirus cash aid programs ng gobyerno.

"Mayroon kaming face mask, face shield, alcohol pati listahan [ng mga sasakay]. Kami po ay nakahandang sumunod sa protocol kaya kami po ay idinadaing po kasi sa hanay ng PUJ ang aming estimate na nakatanggap ay umaabot nang wala pang 20 percent sa nakatanggap sa ating pangulo," ani Marquez.

Natigil noong Marso ang pagbiyahe ng mga jeep nang isailalim sa mahigpit na lockdown ang Metro Manila at ilan pang karatig-lugar dulot ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, humantong sa panlilimos ang ilang tsuper ngayong wala silang hanapbuhay.

Sa ngayon ay niluwagan na ng gobyerno ang quarantine protocols at pautay-utay nang pinapayagan ang pagbiyahe ng mga jeep. Pero dahil hindi pa lahat ng tsuper ay nakakabiyahe ay patuloy pa rin ang ilan sa kanila sa panlilimos.

May iilan din na dumadaing dahil matumal ang kita habang pandemya ngayong may mga naka-work from home at suspendido ang face-to-face classes dahil sa pandemya.