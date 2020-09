Robredo seeks to distribute 100k reusable face masks in #MasKampante project

The Office of Vice-President Leni Robredo plans to distribute up to 100,000 reusable cloth masks to help prevent the spread of COVID-19.

She also tapped unemployed residents of Laguna, Antipolo, Rizal and Bulacan to help in the production, part of her #MasKampante program.

"Nitong mga nakaraang araw ay umabot na sa 1,420 na face masks ang ating naipamigay, kasama ng mga pagkain at inumin na ating inihahatid sa mga komunidad at sektor na lubos na naapektuhan ng COVID-19 crisis," the Vice President said on Facebook.

"Ang mga nasabing masks ay gawa ng iba’t ibang grupo ng mananahi, kabilang na ang mga asawa ng jeepney drivers sa Marikina, mga kababaihan sa Laguna na dating magkakasamang naglilingkod sa simbahan, mga mananahi sa Antipolo, Rizal at Bulacan na dating gumagawa ng school uniforms, at maging mga tatay at kababaihan sa Taytay, Rizal na nananahi na rin upang may maidagdag sa pantustos sa araw-araw."