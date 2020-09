Pirma Kapamilya, umarangkada sa Mandaluyong

Nakiisa sa Pirma Kapamilya ang mga supporters ng ABS-CBN sa Mandaluyong City mula alas-10 umaga ng Sabado hanggang alas-3 ng hapon para sa petisyon na mapabalik sa ere ang ABS-CBN Network.

Nakiisa sa Pirma Kapamilya ang supporters ng ABS-CBN sa Mandaluyong City mula alas-10 ng umaga ng Sabado hanggang alas-3 ng hapon.

Ito ay para sa petisyon na mapabalik sa ere ang ABS-CBN Network.

Marami sa kanila ang nabalitaan ang tungkol sa Pirma Kapamilya sa social media at anunsyo ng kani-kanilang mga pamilya.

Nagpapasalamat ang convenor na si Allan Pangilinan sa manager ng isang mall na nagpahiram ng venue nang libre para maitaguyod ang signature drive.

Target ng grupo na mailibot ang Pirma Kapamilya sa iba ibang siyudad sa Metro Manila sa mga susunod na linggo.

Bukod sa Metro Manila, nag-umpisa na rin mag-ikot ang mga volunteers sa ibang probinsya gaya ng Camarines Sur at Nueva Ecija.

Para sa mga nais pumirma, maaaring kumuha ng papel sa mga booth at iuwi para maipapirma rin sa iba pang kamag-anak, kapitbahay o kaibigan na nais maipabalik ang ABS-CBN.

"Siguraduhin po natin na 'yung mga datos at 'yung pirma na ilalagay natin doon sa signing form natin ay kahalintulad doon sa mga detalye na nakalagay sa COMELEC records 'pag tayo ay bumuboto. I am calling on all the younger generations first to register to vote at kapag nakapagregister na kayo ay puwede rin kayo magparticipate para magsign sa ating petisyon," ani Pangilinan.

Maaaring makipagtulungan sa mga area coordinator sa kani-kanilang lugar para maisumite ang papel. Makikita ang contact information ng mga area coordinator sa Facebook page ng Pirma Kapamilya.

Maaari ring isumite ang pirmadong forms sa mga itatayong booth ng Pirma Kapamilya na malapit sa kanilang lugar.