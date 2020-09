Para iwas-gala? Caloocan may monitoring device para sa mga nagka-quarantine

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - May solusyon ang Caloocan City para mahigpit nilang mabantayan ang mga nagpositibo sa COVID-19 na pumupuslit pa rin umano para gumala.

Q-bands o "Quarantine bands" ang sagot ng lokal na pamahalaan ng siyudad para madaling ma-monitor ang mga pasyente ng COVID-19 at ang mga nakasalamuha nila.

Ang mga Q-bands ay ibibigay sa mga kakatapos lang magpa-swab test.

Paliwanag ng Caloocan City COVID-19 command center, gamit ang mobile app ay kailangang i-scan ang code ng Q-band nang dalawang beses kada araw para ma-monitor ang kinaroroonan ng may suot nito.

Kailangan itong isuot sa loob ng 14 araw at may parusa sa mga lalabag sa mga panuntunan ng lungsod.

“Maraming natetest at nagpo-positive na pagala-gala sila. We need a way to contain them in their homes and in their quarantine facilities... We use the phone to scan, then the phone will feed back to the console. It’s a locator, tracker,” ani COVID-19 Command Center - Calooncan Head Sikini Labastilla.

Kung walang smartphone ang mga tauhan ng barangay health, ang emergency response team ang pupunta sa bahay ng mga naka-quarantine.

"This is one good thing for an LGU -- to look at every possible tool that can enhance your effectiveness and efficiency," ani Agriculture Secretary William Dar, ang cabinet official na nakatoka sa COVID-19 response ng siyudad.

Sisimulan na sa Lunes ang distribusyon sa 20,000 Q-bands.

Aminado ang lokal na pamahalaan na may mga suliranin ito gaya ng hindi pag-uulat ng mga residente na mayroon silang sintomas o nagpositibo sila sa coronavirus disease 2019 (COVID-19)

“Problema dito sa mga barangay ay yung mga tao ayaw mag-report kung may positive o may symptoms man lang kasi ayaw nilang mapalayo sa pamilya nila... Solusyon natin ay magkaroon ng isolation centers sa mga barangay," ani COVID-19 National Task Force chairman Delfin Lorenzana.

Plano ng lokal na pamahalaan na magdagdag pa ng quarantine centers, ayon sa alkaldeng si Oscar Malapitan.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News