Nasa 100 pamilya apektado ng sunog sa Malabon

MAYNILA - Aabot sa 100 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog sa Bronze St., Barangay Tugatog, Malabon City nitong Sabado.

Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), pasado alas-6 ng hapon nagsimula ang sunog at agad na itinaas sa ikalawang alarma.

Alas-8:29 na ng gabi nang makontrol ang apoy at natupok ang nasa 35 bahay.

