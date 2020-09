Higit P800-K halaga ng marijuana nasabat sa NAIA; delivery rider timbog

MAYNILA - Arestado ang isang delivery rider matapos siya mahulihan ng high-grade marijuana sa isang cargo warehouse sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nitong Biyernes.

Ayon kay Gerald Javier, deputy commander ng PDEA-NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group, may dumating na maliit na package sa NAIA mula Canada na dineklarang kahon ng laruan.

Pero nang dumaan ito sa X-ray machine, napansin ng examiner ng Bureau of Customs na tila hindi laruan ang laman ng package. Sumenyas din ang K-9 unit na may kakaiba sa package, kaya binuksan na ito ng examiner.

Pagbukas ng package, nakita ang nasa 500 gramo ng marijuana. Base sa laboratory test, high-grade marijuana o kush ang nasa package na may street value na P808,000. Kaya inaantay ng PDEA na may mag claim sa package.

Dumating ang suspek para kunin ang package, pero agad din siyang inaresto.

Giit niya hindi niya alam na droga ang laman ng package. Inutusan lang aniya siya na kunin ang package sa airport. Delivery app rider kasi ang suspek, pero inamin niyang walang ginawang booking sa app, kundi via text message lang siya sinabihan.

Nagsasagawa ngayon ng follow-up operation para ma-trace kung saan galing at kanino mapupunta dapat ang package ng high-grade marijuana.