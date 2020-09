3 bagong median bus stops bukas na sa EDSA Bus Way

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Magagamit na simula ngayong Sabado ang tatlong bagong median bus stops ng EDSA Bus Way sa North Avenue, Quezon Avenue at Nepa Q-Mart.

Sa kanilang pagbubukas, madaragdagan ang mga lugar kung saan papayagang sumakay at bumaba ang mga pasaherong bumabaybay sa EDSA Bus Way.

Ang mga ito ay dagdag sa apat na median bus stops, o mga sakayan na nasa gitna ng EDSA, na una nang binuksan sa Guadalupe, Ortigas, Santolan at Main Avenue.

Ayon sa Department of Transportation (DOTr), magiging mas madali at maayos ang pagbaba at pagsakay ng mga pasahero sa mga nasabing lugar.

Sa kabuaan, magkakaroon ng 29 bus stops sa EDSA Bus Way. May 15 dito ay kumpleto na at ang iba ay unti-unting bubuksan.

Samantala, pinapaalalahanan ng DoTr ang mga motorista na tanging mga bus at emergency vehicles lamang ang maaring dumaan sa EDSA Bus Way at ipinagbabawal din dito ang mga kaskaserong bus drivers.