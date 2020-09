2021 national budget tinalakay sa Kamara

MAYNILA - Binigyan ng pagkakataon na makapagtanong ang mga sumusubaybay sa official account ng House of Representatives sa isinasagawang pagdinig ng pambansang budget para sa 2021.

Sinabi ni House Appropriations Committee vice chairman Jonathan Sy-Alvarado na bibigyan ng tig-3 minutong pagkakataon ang mga kongresista na makapagtanong sa Development Budget Coordination Committee (DBCC) na binubuo ng kalihim ng Department of Finance (DOF), Department of Budget and Management (DBM), National Economic and Development Authority (NEDA) at Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

May inimbitahan din na miyembro ng “civic society” gaya ni UP Diliman Professor Ranjit Rye.

Pinayuhan ni Rye na dagdagan ang pondo na ilalaan para sa pagtulong sa micro, small and medium enterprises (MSMEs) dahil aniya maliit ang P2 bilyon.

Paliwanag ni NEDA Secretary Karl Chua, “in Bayanihan 2 there is an allocation for subsidies also wage subsidies, emergency subsidies; there is P20 billion.”

Bukod sa tulong na nakapaloob sa pambansang budget, sinabi ni Chua na mas makatutulong ang 2-track approach kung saan may nakapaloob ding ayuda sa ilalim ng Bayanihan 2.

Tinanong naman ng Facebook group na Social Watch Philippines kung ano ang gagawin ng pamahalaan sa paglakas ng piso kontra dolyar na may masamang epekto rin sa ekonomiya.

Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno, bilang polisiya ay hinahayaan nila ang palitan ng piso at dolyar. At aniya, “a strong peso means we can control inflation, low-inflation favors all.”

Sa pagtaya rin niya, maaaring mas lumakas pa ang piso kontra dolyar sa pagtatapos ng taon.

Naitanong din ang tungkol sa National ID System kung ano na ang update dito.

Sinabi ni Chua na sa ngayon ay nasa procurement process pa rin ang pagpapatupad nito. At sa ngayon at atrasado ang pagkuha ng biometrics.

“Ang pagkuha ng biometrics ay maaaring makahawa ng virus,” aniya.

Bilang tradisyon, ang pagtatanong ng mga kongresista ay sinisimulan ni Minority Leader Bienvenido Abante.

Giit niya, “We will be critical when the circumstances demand it, and we will not hesitate to recommend changes with the end in view of improving the 2021 budget.”

Dagdag niya, “Kaya sa mga kasamahan po namin dito sa Kongreso, sana po ay 'wag niyo po mamasamain kung may mga katanungan at mga isyu kami sa mga items sa budget. There is no such thing as a perfect budget, Mr. Speaker, and I believe it is incumbent upon all of us to do what we can to improve upon the original product and come up with the best possible budget we can.”