MANILA - President Ferdinand Marcos Jr. on Monday said he has directed the Department of Social Welfare and Development to provide financial aid to local rice retailers affected by Malacanang’s recent imposition of price ceilings on regular and well-milled rice.

In his speech at the Villamor Air Base prior to his departure to Jakarta, Indonesia, for the 43rd ASEAN Summit and Related Summits, the Philippine leader acknowledged that some local rice traders who earlier purchased their rice stocks at a price higher than the P41.00 per kilo mandated for regular milled rice and P45.00 per kilo for well-milled rice will be adversely affected by the price cap.

He, however, said government will address their concerns, adding that the Department of Trade and Industry (DTI) and the Department of Agriculture (DA) have been directed to make a list of these traders and determine their possible revenue losses due to the measure.

“At habang ginagawa yan ay kinakalkula rin kung ang magiging lugi nung mga rice retailer dahil nga sa price cap, kaya't ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo, ihanda, upang pagka-nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer, ay bibigyan naman natin sila ng katumbas na tulong,” Marcos Jr said.

“Wag po kayong mag-aalala, yung mga rice retailer, nauunawan po namin kaagad na mapapa, maabala kayo dahil iisipin nga ninyo na may malulugi. andiyan ang gobyerno niyno upang magbigay ng tulong para sa inyong lahat para naman bawi ang nalugi ninyo dahil sa price cap,” he added.

Marcos said mandating price ceilings on regular and well-milled rice will address an “alarming increase” in the retail price of rice, which he attributes to rice smuggling and hoarding.

“Patuloy po ang ating magiging kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli ng hoarder, tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon kailangan na, masyado ng matagal, hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao kayat napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayao ng price control para naman, naghihirap na ang tao dpaat naman wag na antin dagdagan ang kanilang kahirapan,” he said.

The President also assured that the price ceiling will only be temporary until the next rice harvest in in the coming weeks.

“Kailangan ko maipaliwanag ito po ay pansamantala lamang, hindi ito tatagal. tayo ay umaani na ng palay. Umaani na tayo gn palay dito sa Pilipinas, tapos na ang season. At kayat pagdating ng panahon, meron tayong inimport na bigas, sabay sabay na papasok yan at makikita bastat ilalagay namin, dadalhin natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo,” he said.

Social Welfare Secretary Rex Gatchalian meanwhile said that the budget for the financial aid will come from the agency’s Sustainable Livelihood Program, which aims to help small businesses in the country.

“Ang gagamitin natin yung capital buildup kasi alam natin maapektuhan ang kapital ng mga maliliit na rice retailers kaya kailangang pumasok ang DSWD sa utos ng ating Pangulo, para masigurado na ang kapital nila hindi maubos o hindi makain ng nangyaring Executive Order,” he said in an interview.

“Ang DTI at DA magsasanib pwersa para maidentify ang mga rice retailers na maapektuhan the moment na mapasa nila ang listahan sa DSWD agad na tayong magpe-payout,” he continued.

Gatchalian however says the amount of aid given to retailers will be determined by both the DTI and the DA.

“Sinabi ng Pangulo na yung halaga ng grant would be commensurate sa maaring maging epekto sa mga small retailers natin. Patuloy yan na kinocompute ng DTI at DA para masigurado natin na angkop at tama ang halaga ng itutulong natin,” he added.