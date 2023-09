DepEd dinepensahan ang 2024 budget sa Senado

MAYNILA — Muling idinipensa ng Department of Education (DepEd) — sa pagdinig naman ng Senate Committee on Finance nitong Lunes — ang kontrobersiyal na P150 million na confidential funds na hirit nila para sa 2024.

Sa pagtatanong ni Sen. Risa Hontiveros, inusisa nito ang partikular na mga pinagkakagastusan ng DepEd sa naturang pondo.

Sinabi ni Vice President Sara Duterte — na siya ring DepEd secretary — na ang pondo ay bahagi ng pagtupad ng kagawaran sa kanilang mandato na magbigay ng accessible at dekalidad na basic education kasama na ang pagtiyak ng ligtas na environment para sa mga mag-aaral.

“We have data of the recruitment of minors [into] insurgency, violent extremism. We have data of gangsterism in our schools... We are currently working with another government agency with regard to employees — DepEd employees' email accounts that are involved in child pornography,“ dagdag pa ni Duterte.

Pero si Hontiveros, nanindigan na ipaubaya na lang ang usapin ng intelligence sa mga ahensya na may pagsasanay rito at hindi sa DepEd.

“Let's leave intel to the experts and let our offices and our departments, OVP man, DepEd man at lahat nung iba pa sa ating gobyerno to focus on their true mandates," sabi ni Hontiveros,

Si Senate Minority Leader Koko Pimentel, pinuntuhan naman ang kakulangan ng classrooms sa bansa.

“Logic tells us if you can live without the P150 million confidential fund, then maybe we can give that amount to these three programs which are sorely lacking in funds — P2.5 million per classroom would actually contribute 60 classrooms, [that's] not bad,” sabi ni Pimentel.

Pero sabi ni DepEd spokesman Michael Poa, may dahilan ang hiling nilang confidential funds para magampanan din aniya ng DepEd ang mandato nito.

Mga puna ng COA, nireresolba na

Nagpaliwanag din ang DepEd sa halos P400 million “unauthorized” bank accounts ng kagawaran na nasilip ng Commission on Audit (COA).

Sabi ni Poa, inaaral na rin ng DepEd na isara ang naturang mga bank accounts at ibalik ang pondo sa national treasury.

“This was initially tagged unauthorized, kasi hindi makita ng COA yung legal basis for the existence of those accounts. During the audit, pinakitaan na po sila ng aming financial team ng either [Memorandum of Agreement], or Deeds of Donations, these are actually dormant accounts na karamihan, and we are now in the process of closing down those accounts,” sabi ni Poa.

Pangkaraniwan naman aniyang may mga natatanggap na donasyon ang DepEd na naipon na lang ang pondo.

Tuloy-tuloy rin daw ang liquidation ng DepEd sa tinatayang P10-bilyong pondo na nasilip ng COA.

“Yung P10 billion pertain to cash advances, mostly to our regional offices…liquidation lang naman po yung kailangan dito... As of today, nababa na po yung P10 billion to P4 billion and ongoing pa rin po yung pagli-liquidate and we hope to resolve the issue as soon as possible,” sabi ni Poa.