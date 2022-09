Pinoy nurse na Covid survivor, tampok sa reality TV series sa UK

LONDON- Ibinahagi ng isang London-based nurse at Covid-19 survivor ang kulturang Pinoy at ang karanasan bilang healthcare professional sa isang reality TV series sa United Kingdom.

Tampok sa programang “Emergency Nurses: A&E Stories” na ginawa ng television channel na ITV2 si RJ Louis Garcia, senior charge nurse sa Northwick Park Hospital ng London North West University Healthcare NHS Trust.

Malaking karangalan para kay Garcia na mapili bilang isa sa mga healthcare worker na makakasama sa 10-part series na nakatuon sa kwento ng mga frontliner at kanilang mga buhay sa loob at labas ng emergency department.

“I am very thankful that they gave me a chance to showcase the Filipino food and tradition in the programme and to finally have a Filipino representation in a medical series,” pahayag ni Garcia na tubong Batangas City.

Ibinida niya sa programa ang Pinoy salo-salo na boodle fight, ilang mga kaugaliang Pilipino gaya ng pagiging malapit sa pamilya at ang galing sa trabaho ng Pinoy healthcare workers. Ibinahagi rin ni RJ sa programa ang mga hamon na hinaharap niya bilang isang OFW sa UK sa loob ng pitong taon.

Itinuturing ni Garcia na pinakamatinding pagsubok na naranasan niya ang pakikipaglaban sa Covid-19. Tinamaan siya ng virus sa mismong kaarawan niya noong January 11, 2021 at nanatili sa pagamutan ng 13 araw.

‘My family is in the Philippines and facing this insurmountable situation was difficult to handle. I thought I will be alone in this health battle but God gave me people whom He used as His instruments to help me overcome all these,’ kwento niya.

Sa kabila ng mga hinarap na pagsubok, patuloy na ipinamalas ni RJ ang dedikasyon sa trabaho at positibong pananaw ayon sa kanyang mga kasamahan.

“RJ has developed very well, bringing his bubbly personality and enthusiasm into our workplace. He is an excellent nurse with a great deal of clinical knowledge and experience, and has very good people skills,” saad ni Laura Norman, emergency department matron at transformation fellow ng Northwick Park Hospital.

Hinimok naman ni Garcia ang mga kapwa OFW na patuloy na ibandera ang husay ng manggagawang Pilipino.

“My message to my fellow OFWs specially to my Filipino colleagues in the medical field around the world is to continue raising our flag as a proud Filipino nurse. Other nationalities can see us and they appreciate us because they know how knowledgeable and how compassionate we are,” dagdag ni Garcia.

Base sa March 2021 nationality data mula sa House of Commons, pumapangatlo ang mga Pinoy sa pinakamalaking grupo ng health workers sa NHS na may bilang na 25,423 staff.

