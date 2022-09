Marcos Jr. lauds 'modern-day heroes'

President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday promised to give “importance, support, and protection” to Filipinos he referred to as “bagong bayani.”

Overseas Filipino workers, teachers, health workers, are among those he lauded as modern day heroes.

“Pangarap ko sa ating mga bagong bayani. Pangarap ko mabigyan sila ng kaukulang importansya, supporta, at proteksyon para maisagawa pa nila at mapagpatuloy ang mga piniling misyon,” he said in a vlog.

Marcos said OFWs have invaluable contribution to the country, especially during the pandemic.

“Hindi biro ang sakripisyo at katatagan ipinakita nila para Ilaban ang kanilang hanap buhay sa ibang bansa,” he said.

He also praised teachers amid the resumption of face-to-face classes after nearly 2 years.

“Naging maganda ang preparation ng mga eskwelahan and implementasyon ng health protocols. Lahat yan ay kasama na sa ginagampanan ng ating bayaning guro,” he said.

He also labeled athletes among the country’s heroes and praised the Gilas Pilipinas national basketball team, who recently beat Saudi Arabia in FIBA competition.

“Mga bayani yan. Ang kanilang sakripisyo sa pag ensayo at Oras na binibigay para lumakas ang kakahayahan para magdala ng karangalan sa ating bansa,” Marcos said.