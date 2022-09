Napatay sa engkwentro ang asawa at anak ng dating lider ng New People's Army na si Jorge Madlos o mas kilala bilang "Ka Oris". Mga larawan mula sa 4th Infantry Division.

Napatay umano sa engkwentro ng mga militar ang anak at asawa ng dating lider ng New People's Army na si Jorge Madlos o mas kilalang si "Ka Oris" nitong Sabado ng hapon sa Barangay Kapitan Bayong, Impasug-ong, Bukidnon.

Ayon sa 403rd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakaengkwentro ng tropa ng 8th Infantry Battalion sa isang special operation ang grupo ng New People's Army na nagresulta sa pagkamatay ni Vincent Isagani Madlos at Angie Polandres Salinas.

Nakarecover din ang mga sundalo ng dalawang AK47 rifle, hand grenade, mga subersibong dokumento, at mga personal na gamit mula sa mga rebelde.

Oktubre 30 noong nakaraang taon, napatay ng militar ang dating lider at tagapangsalita ng NPA na si Ka Oris sa isang operasyon sa bundok ng Barangay Dumalaguin sa bayan pa rin ng Impasug-ong.

“While I am a bit saddened with the tragic fate of the Madlos’ couple, it can also serve as a reminder for those remaining CTG members still hiding that they still have the opportunity to surrender and avoid the same outcome for them," sabi ni 4th Infantry Division commander MGen. Wilbur Mamawag.

- ulat ni Rod Bolivar

