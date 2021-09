ILOILO CITY— Naging maaksyon ang paghuli ng mga tauhan ng isang power company sa isang ahas na nakapulupot sa linya ng kuryente na nauwi sa pagkasugat ng isang lineman sa Brgy. San Isidro sa Jaro, Sabado ng umaga.

Unang nakita ng mga residente ang ahas na nakapulupot sa linya ng kuryente sa lugar, at agad silang humingi ng tulong sa mga tauhan ng More Power Corporation para makuha ang ahas.

Pahirapan pa ang pagkuha sa ahas sa linya ng kuryente dahil sa mahigpit itong nakakapit.

Gamit ang panungkit ay nakuha ang ahas na nakapulupot sa linya ng kuryente.

Isang lineman ng isang power company ang sugatan matapos tuklawin ng ahas na nakapulupot sa linya ng kuryente sa Iloilo City. Mga larawan mula sa More Power Corporation Isang lineman ng isang power company ang sugatan matapos tuklawin ng ahas na nakapulupot sa linya ng kuryente sa Iloilo City. Mga larawan mula sa More Power Corporation

Pagdating sa ibaba ay biglang pumalag ang ahas at mabilis na gumapang kaya hinabol ito ng mga tauhan ng power company at sa tuwing dadakmain ang ahas ay lumalaban ito at nanunuklaw.

Nang ma-korner ang ahas nanuklaw ito bigla at nakagat ang kaliwang kamay ng lineman na si Rutaben Salvacion.

Sa huli ay nakuha ang ahas na tinatayang may 4 hanggang 5 talampakan ang haba at isinilid sa isang sako.

Kaagad na dinala sa ospital si Rutaben para maturukan ng anti-venom vaccine.

Samantala, nai-turn over naman ng mga tauhan ng power company ang ahas sa DENR Region 6.

— Ulat ni Rolen Escaniel

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more on iWantTFC