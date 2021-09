Paggala ng ilang mag-anak sa Manila baywalk noong Hulyo 11. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA—Pabor ang ilang magulang na mabakunahan ang kanilang mga anak kontra COVID-19, sa harap ng pag-apruba ng Moderna at Pfizer vaccines para sa mga edad 12 hanggang 17 anyos.

Kasama rito si Mel Binondo, na 4 ang anak na pasok sa age bracket. Bagamat aniya may agam-agam siya ay payag siyang mabakunahan ang anak.

"Kung sa adult nga eh may mga side effect, how much more sa bata. Yun lang ang pangamba ko, pero gusto ko," ani Binondo.

Iniisip na lang niya na protekdato na ang kanyang mga anak kung sakaling magsimula na ang face-to-face classes.

"Mas OK nga sa akin ang face to face kasi ang bata mas masipag mag-aral kesa sa nag-o-online . . . Nage-explore sila 'pag nasa labas, unlike sa loob. Hindi nila nae-explore ang buhay nila," ani Binondo.

Sang-ayon din ang mga magulang na sina Waldi Briones at William Tulda na magkaroon ng dagdag-proteksyon ang anak.

" 'Yun nga para pag-uwi namin safe sila, safe din kami parehas," ani Briones, isang street vendor.

Komento ni Tulda, isang security guard: "Sa sakit ngayon na COVID-19 kailangan natin maagapan 'yan para proteksyon para sa kanila."

Pero si Elisa Pisinable, bagamat fully vaccinated na sila ng kanyang asawa ay ayaw pabakunahan ang anak dahil sa pangamba sa side effects ng bakuna.

Kaya ibayong pag-iingat na lang daw ang gagawin para hindi magkasakit ang mga anak.

"Kasi baka hindi niya po kakayanin 'yung side effect ng bakuna. Baka maano 'yung resistensya n'ya, baka hindi kakayanin," ani Pisinable.

Sabi naman ng Department of Health (DOH) na patuloy ang pagsusuri para matiyak ang kaligtasan ng mga bata, lalo na kung target ng pamahalaan na ibalik ang face-to-face classes.

"Kailangan natin tingnan 'yung safety. Pangalawa po siyempre 'yun pong ilan populasyon po ba or ilang number ng mga bata ang kailangan nating bakunahan para makita po natin how it's going to be part of the vaccination program based on the supplies that we have right now," ani Vergeire.

Nakasalalay rin anila ito sa suplay ng bakuna.

Dati na ring nasabi ng Food and Drug Adinistration na hindi naaprubahan ang EUA ng Sinovac para sa mga menor de edad dahil sa kakulangan ng ebidensiya para sabihing ligtas at sapat na ito para sa mga bata.

Sa ika-4 quarter ng taon inaasahang mababakunahan ang mga bata. Kailangan din ng consent ng mga magulang, ayon sa kanilang website. — Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News