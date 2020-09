Panukalang payagan ang mga senior na bumoto gamit ang postal service inihihirit

MAYNILA - Isinusulong ng isang kongresista ang panukalang batas na payagan ng Commission on Elections (Comelec) ang mga senior citizen na bumoto sa pamamagitan ng postal service sakaling may pandemya pa rin sa halalan sa 2022.

Sa ilalim ng House Bill No. 7572, bibigyan ng opsyon ang Comelec na ipadala na lamang ang mga balota at listahan ng mga sertipikadong mamboboto sa tahanan ng mga senior citizen at ipadala na lamang sa post office ang mga ito.

Ibig sabihin, hindi na kailangang pumunta ng mga senior sa voting precincts sa araw ng halalan para bumoto.

Ayon sa may-akda ng panukala na si Marikina 2nd District Rep. Stella Quimbo, nangangamba siyang mahihirapan o hindi makaboto ang mga senior citizen pagsapit ng 2022 elections.

Giit ng kongresista, nasa 9.1 milyon o 15 porsiyento ng 61.8 milyong mamboboto sa bansa ay senior citizen.

"Hindi natin puwedeng payagan na ang pandemya ma-disrupt ang ating demokrasya, better safe than sorry nga, ayaw natin na pagdating ng let’s say 3, 4 months before the elections tapos wala pang bakuna eh mamomroblema tayo," ani Quimbo.

Bagama't suportado ng senior citizen rights advocate at election lawyer na si Romulo Macalintal ang panukala, tingin niya na magiging komplikado ang proseso ng pagboto dahil isasagawa ito sa ilalim ng absentee voting.

"Napaka-hirap niyan, lalong lalo na 'yong proxy voting. Papaano ang katiyakan natin na 'yan ay ginawa ng nasabing senior citizen? Papaano ang katiyakan natin na 'yung 'secrecy of the ballot' ay talagang napangalagaan?" ani Macalintal.

"Papaano natin matitiyak na talagang nafill-upan o ginawa ng isang senior citizen nang hindi siya tinakot, hindi siya binili at walang ano mang consideration behind the preparation or filling-up of the ballots?" dagdag niya.

Babala ni Macalintal na maaaring dumami ang balotang kailangang iimprenta ng Comelec dahil hindi naman bumoboto sa lokal na halalan ang absentee voters.

Mungkahi naman ng isa pang election lawyer na si Emil Maranon, maaaring sundin ang hakbang sa isinasagawang halalan ng South Korea.

"Hindi ito 'yung unang beses na gagawin ito. Sa Korea they have done this in the context of a pandemic and so far effective naman siya but what we need to do is kailangan nating bantayan 'yung proseso, 'yung kailangan nating siguraduhin na effective 'yung ating postal system," ani Maranon.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News