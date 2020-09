'Pantawid ng Pag-ibig': 2,000 pamilya sa Bocaue hinatiran ng relief packs

Naghatid ng relief packs ang Pantawid ng Pag-ibig ng ABS-CBN para sa 2,000 pamilya sa barangay Bunducan sa Bocaue, Bulacan. ABS-CBN News

MAYNILA - Sa kita ng kaniyang maliit na tindahan kinukuha ni Marisel Suryof, residente ng barangay Bunducan sa Bocaue, Bulacan ang pangtustos sa araw-araw nilang pangangailangan.

Malaking bahagi ng pinagkakakitaan niya rito ay napupunta sa gamot para sa diperensiya ng kaniyang mata na dulot ng diabetes.

"Kailangan talaga magamot siya kasi ayoko mawala ang paningin ko… Kasi kung hindi pandemic ay magaling na ito; dahil hindi kami makaluwas, ang hirap,” ani Suryof.

Problema naman ng kapitbahay ni Suryof na si Lennie Magsalang kung paano iraraos ang pamilya lalo’t natigil sa trabaho ang kaniyang asawa at nakikipasada lang ngayong ng traysikel.

"Pinakamahirap po ay 'yong dalawang anak ko walang pangbili ng gatas. Hindi ko alam kung saan kukuha ng panggastos sa araw-araw," ani Magsalang.

Bilang pag-alalay sa mga kagaya nina Magsalang at Suryof, naghatid ng relief packs ang Pantawid ng Pag-ibig ng ABS-CBN para sa 2,000 pamilya sa barangay nila.

"Katulad rin kami ng ibang lugar na nangangailangan ng tulong ninyo... Kaya malaking tulong ang inyong bigay,” ani Felipe Gonzales, kagawad ng barangay.

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News