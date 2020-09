Misis ng nailigtas na seaman mula sa barko sa Japan may panalangin

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Humihingi ng tulong ang mga kaanak ng Pinoy seamen na nawawala pa rin matapos lumubog ang kanilang sinasakyang cargo vessel sa Japan.

Miyerkoles nang lumubog sa karagatan ng Japan ang Panamanian-flagged vessel na Gulf Livestock 1 habang papuntang China mula New Zealand karga ang nasa 6,000 baka.

Nagpadala ito ng distress call habang hinahagupit ng bagyo at malakas na alon.

Nasa 39 sa 43 crew na sakay ng barko ay mga Pilipino.

Isa pa lang sa kanila ang nailigtas ng Japanese coast guard at iyon ay si Eduardo Sareno.

Galak na galak ang asawa ni Eduardo nang mabalitaan ito.

"Noong may mag-message sa akin na ganoon ang nangyari, hindi na ako makatulog. Nag-pray na lang ako, kinuha ko ang rosary... Hinawakan ko hanggang hindi ako natulog. Walang tulog, nagdasal na sana okay siya pati iyong mga kasamahan niya," ani Catherine, asawa ni Eduardo.

Hiling niya ngayon ang mailigtas din ang iba pang sakay ng barko na hindi pa rin nahahanap.

"Sana po mabigyan ng aksiyon, mabigyan ng update ang asawa ng mga kasamahan ko dahil nag-aantay din sila. Sana mabigyan sila ng update para maibsan ang kanilang nararamdaman na katulad ko rin na asawa na nag-aantay," sabi ni Catherine.

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA), nagpapagaling na sa ospital si Eduardo at nasa mabuting kalagayan.

Tiniyak din ng DFA na makikipag-ugnayan sila sa mga kaanak ng nawawalang Pinoy seafarers.

"The Philippine embassy in Tokyo and the Consulate General in Osaka are providing their full support... The DFA remains hopeful that the other Filipino seafarers will soon be found."