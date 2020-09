Kawatan, nakapag-online shopping ng halos P30K gamit credit card ng biktima

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Inireklamo ng isang babae ang modus na ginamit sa kaniya ng isang kawatan para magamit ang kaniyang credit card at makapag-shopping online.

Ayon kay alyas May, Agosto 26 nang tawagan siya ng babaeng kawatan habang nasa trabaho.

Nagpakilala umano itong kinatawan ng isang bangko at una siyang inalok ng cash to go na mababa umano ang interes. Nang kaniyang tanggihan ito, hindi sumuko ang kawatan at muli naman siyang inalok ng libreng lifetime annual membership fee sa credit card.



“Parang kinuha niya po loob ko sa umpisa,” sabi ni May sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo. Alam umano ng kawatan ang kaniyang personal na detalye at maging ang impormasyon sa kaniyang credit card kaya hindi siya nagduda.

Sa loob ng kanilang pag-uusap, hiningi ng kawatan ang kaniyang one time password of OTP ng apat na beses at kanya naman itong ibinigay, maging ang card verification value o CVV o huling mga numerong nakalagay sa likod ng credit card.

“Feeling ko may unusual akong hindi ko ginagawa before. Alam ko naman po na hindi dapat ibinigay ang OTP saka CVV. Di ko alam kung bakit naibigay ko sa kaniya,” sabi niya.

Ilang minuto matapos ang kanilang pag-uusap ay binalikan niya ang kaniyang cellphone at doon niya nakita na ginamit na pala ng kawatan ang kaniyang credit card para makapag-online shopping.

Agad niyang tinawagan ang kaniyang bangko para ireport na naging biktima siya ng fraud.

“Inireport ko po siya na na-fraud po ako tapos tumawag din po ako sa mismong online shopping, inireport ko rin siya at binigyan nila ako ng reference number para kapag daw po inimbestigahan tatawag daw po ako meron akong reference number na ibibigay sa kausap ko,” sabi niya.

Pinakahuling balita niya sa online shopping site na na-delete na nila ang account ng fraudster. Humingi rin siya ng tulong para makansela ang mga transaksiyon na ginawa ng kawatan at nang di magtuloy-tuloy na ma-charge sa kaniyang card.

Pero wala umanong ibang detalyeng maibigay sa kanya ang online shopping website. Nalaman na lang niya sa isang online seller na binilihan ng kawatan na tatlong digital products ang inorder nito na P9,720 ang halaga bawat isa.

“Nag file po ako ng dispute sa bank ang sabi sa akin maghintay ako ng 45 days para iimbestigahan nila. If ever na mapatunayan na unauthorized transaction, ika-cancel po yun,” dagdag niya.

Humingi na rin ng tulong si May sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division para matukoy at papanagutin ang kawatan.

Payo rin niya na huwag basta-basta magtiwala at huwag din magbigay ng personal na impormasyon kahit kanino.