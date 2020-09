Hirit na MTRCB regulation sa Netflix at iba pa, inalmahan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Inalmahan ng ilang eksperto maging ng ilang viewer at subscriber ng Netflix ang hirit ng Movie and Television Review and Classification Board na bantayan ng kanilang tanggapan ang mga ipinapalabas dito at sa iba pang video streaming sites.

Para kay Atty. Enrique Dela Cruz Jr., imposible ito.

Giit niya, walang kapangyarihan ang ahensiya na i-regulate ang internet o ‘yong over-the-top streaming services gaya ng Netflix.

Limitado lang aniya sa pelikula at telebisyon ang saklaw ng MTRCB at kahit gumawa pa aniya ng bagong batas ay naniniwala ang abogado na hindi pa rin nito kayang i-regulate ang internet.

Hindi rin aniya galing sa Pilipinas ang kompanya ng internet kaya hindi rin ito puwedeng tanggalan ng lisensiya o prangkisa na magpalabas sa bansa.

"Limitado kasi ang interpretasyon ng batas doon sa legislative intent. Ano bang intensiyon ng Kongreso n'ung ginawa nila ang batas? Eh itong sa MTRCB, panahon pa ito ni Presidente Marcos, PD pa ito, presidential decree. So paano magiging intensiyon na i-regulate internet nu'ng ginawa ang batas na nagbibigay kapangyarihan sa MTRCB, wala pang internet?" ani Dela Cruz.

"So hindi ito maaaring i-interpret na sumasaklaw sa ganitong medium so mukhang mali ang approach ng MTRCB sa larangang ito," dagdag niya.

Maaalala na noong Huwebes, sinabi ng MTRCB sa isang pagdinig sa Senado na nais nilang i-regulate ang mga ipinapalabas sa Netflix at sa iba pang video streaming providers.

"Stream services like Netflix are video on demand platforms. We have to regulate those platforms. We have to ensure that those materials being shown on those platforms are compliant with MTRCB laws," ani MTRCB Legal Affairs Division chief Jonathan Presquito sa isang Senate committee hearing.

Para naman kay Atty. Marichu Lambino ng University of Philippines College of Mass Communication, ang mga korte ang may hurisdiksiyon sa apps o application kabilang na ang video streaming apps.

Kasama rin sa mga umalma ang mga tumatangkilik sa naturang aplikasyon.

Giit ng isang recruitment specialist na si Kevin Garcia, binabayaran naman daw nila nang husto ang full subscription fees ng Netflix.

"We also pay for the subscription so why not get the full benefit of it? So nagkaroon na nga ng shutdown ang ABS-CBN, then magkakaroon pa ng restrictions with streaming devices so how could we stay at home nang maayos?" ani Garcia.

Giit pa ng BPO director na si Edsel Schields, walang saysay ang panukala dahil may sariling regulation methods ang Netflix para sa mga ipinapalabas nila.

"Mayroong sariling maturity ratings o pamantayan na sinusunod ang karamihan sa ganitong platforms na nagde-determine sa kung ano ang dapat panoorin ng mga bata," ani Schields.

Sang-ayon dito ang call center agent na si Des Frac, na nabahala rin na ginagawa ito sa gitna ng pandemya.

"Kung pag-uusapan ang pag-comply, meron itong parental control… Para sa mga 18 years old pababa. Bakit naman po sa gitna ng pandemya natin ito gagawin?" ani Frac.

Binatikos din ni Angelica Panganiban ang panukala. Nagtataka siya kung bakit kailangang pakialaman ang mga streaming site at kalayaan ng entertainment industry na magkuwento.

"Feeling nila na wala na silang freedom, 'yung feeling nila na nababasa ko na pati ba naman ‘yan papakialaman,” ani Panganiban.

'DI PRAKTIKAL' AYON SA ILANG KONGRESISTA

May mga kongresista ring umalma sa ipinapanukala ng MTRCB.

Para kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, hindi praktikal ang ipinapanukala ng MTRCB, at dapat bigyang-permiso lang ng tanggapan ang mga video streaming site na mag "self-regulate” o bantayan ang mga ina-upload na video sa kanilang website.

"It’s very impractical. There are thousands of shows on Netflix alone – how will MTRCB review each one? Can the MTRCB review every single content that can be accessed through the internet? What will they do about virtual private networks that allow users to access content from other countries? If they insist on it, then taxpayers will be paying MTRCB only to stream movies and shows 24/7, 365 days," ani Drilon.

Sa katunayan aniya, may kakayahan ang Netflix na i-regulate ang sariling mga ipinapalabas.

"If the platform is able to effectively self-regulate and has installed features through which access, particularly by certain age groups can be limited, then there is no role left for the MTRCB to play," ani Drilon.

Hindi rin aniya nakakatulong na binuo ang tanggapan ng MTRCB noong Batas Militar, kung saan naging talamak ang pagbabantay sa mga ipinapalabas o inilalathala ng kung sino man.

"The MTRCB is a martial law creation. It has been institutionalized as a tool for censorship. It is unfortunate that MTRCB has not been able to evolve and rise above its martial law origins, inclined towards censorship and has not been a driver of self-regulation in the industry," ani Drilon.

Binatikos din ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang hirit ng MTRCB at sinabing daragdag pa ito sa burukrasyang nararanasan sa bansa. Sa halip aniya, dapat tulungan ng MTRCB na mapalago pa ang entertainment industry dahil napag-iiwanan na umano sila sa Asya.

Pero giniit naman ni MTRCB Chairperson Rachel Arenas na nasa probisyong saklaw ng ahensiya ang ano mang motion picture kahit saang platform ito ipalabas.

Depensa rin nila na hinihiling lang ng ahensiya na sundin ng video-on-demand providers ang batas sa Pilipinas.

"'We’re going to give you our parameters, which is by law naman, and you should follow, this is how you are going to rate your show,'" ani Arenas.

— May ulat nina MJ Felipe, Angela Coloma, Zhander Cayabyab at RG Cruz, ABS-CBN News